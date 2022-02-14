В результате действий мошенника тысячи инвесторов могут лишиться всех своих средств поскольку криптовалюта продолжает дешеветь

За последние несколько лет криптовалюты привели к появлению нескольких сотен тысяч людей, которые получили в свои руки больше 1 миллиона долларов. Кто-то может сказать, что это виртуальные деньги, которые не имеют ценности, но на самом деле любой из держателей этих монет в состоянии получить большую часть в долларах здесь и сейчас. Как показал 2021 год, главная проблема состоит в том, чтобы успеть создать правильную криптовалюту, подгадав тренды и рыночную конъюнктуру. Два примера:

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Shiba Inu стала ответом на набирающую популярность породу собак Сиба-ину. Несколько мошенников выпустили триллиард (1000 триллионов) монет, которые им удалось удачно прорекламировать за счёт Илона Маска, Виталика Бутерина и ряда других известных лиц. Сегодня разработчики делают вид, что они настоящие бизнесмены, превращая криптовалюту в сложную экосистему, выпуская NFT-токены и многое другое.

Floki Inu – ещё один мемный токен, который был создан сразу же после того, как Илон Маск объявил имя своей собаки породы Сиба-ину. Как вы догадались, щенка зовут Флоки, ну а создатели криптовалюты заработали сотни миллионов долларов, распродав немалое количество монет наивным инвесторам. Сегодня эти ребята спонсируют футбольные клубы по всему миру, хотя это не очень помогает, ведь цена токена продолжает падать.

Всё это звенья одной цепи, когда полное отсутствие законодательства привело к настоящему расцвету мошенников и нигилизму в головах миллионов людей по всему миру. Только не говорите, что миллионы мух не могут ошибаться, ведь сегодня у нас очередное подтверждение тому, что мемные криптовалюты создаются только с одной целью: разбогатеть любыми средствами.

Три месяца назад был создан токен Shibnobi (SHINJA). Основатель полностью анонимен, как нет информации и о команде разработчиков (её и вовсе может не быть). Неизвестный создатель криптовалюты заявил, что уже вскоре реализует продвинутую платформу, позволяющую осуществлять обмен с минимальными комиссиями между несколькими популярными токенами. В качестве первых участников значились Polygon, Binance Smart Chain и Ethereum. Спустя 3 месяца пареньку удалось привлечь немалое количество инвесторов, которые были уверены, что вкладывают деньги в ценный актив. Вот только сам создатель Shibnobi имел на это свою точку зрения.

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Несколько дней назад он начал избавляться от принадлежащих ему монет. 12 февраля он полностью распродал все активы, что позволило ему вывести 3 миллиона в долларовом эквиваленте. Поскольку проще всего было вывести криптовалюту в Эфир, то он пошёл лёгким путём, купив 1107 монет ETH. Увы, но после этого цена Shibnobi резко упала, а шансов на возрождение у него почти нет. Неясно, о чём вообще думали инвесторы, но вернуть свои деньги им не удастся. Эксперты отмечают, что массовые продажи Shibnobi инвесторами способны погубить криптовалюту в кратчайшие сроки. Ну а мы рекомендуем вам не участвовать в подобных аферах, если вы не хотите лишиться всех своих денег.