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За 2021 год в мире появилось около 100 000 человек с состоянием свыше $1 000 000 в Биткоинах
Резкий рост курса Биткоина привёл к появлению десятков тысяч миллионеров по всей планете
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Не нужно быть врачом, чтобы понять одну простую истину: Биткоин болен. Взгляните на график за прошедшие 3 дня. У пациента наблюдаются явные проблемы с сердечно-сосудистой системой, давление не соответствует возрасту, а нервная система шалит. Со своей стороны мы порекомендуем больному прекратить игры на бирже и уехать на курорт, оставив нас наслаждаться длительной криптозимой. Но давайте к инфоповоду. 

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Бабушки у подъездов утверждают, что разбогатеть на Бетховенах могут только капиталисты, которые печатают деньги и скупают криптовалюту. Может быть, они в чём-то и правы, но статистика свидетельствует о том, что за последние годы Биткоин сделал богатыми десятки тысяч людей по всей планете. Вчера любопытной статистикой поделились аналитики компании Finbold. Они использовали специальный инструментарий, позволивший им прийти к любопытным выводам. По их словам, на 10 февраля в мире было 96 399 кошельков, в которых хранилось Биткоинов больше чем на 1 миллион долларов. При этом только за последние 20 дней количество криптовалютных миллионеров увеличилось на 1368. 

Эксперты отмечают, что в мире необязательно есть 100 тысяч криптомиллионеров, поскольку некоторые богачи вполне могут иметь несколько кошельков, но количество тех, кто смог разбогатеть с помощью Биткоинов, впечатляет. Сообщается, что 7815 кошельков содержат монет на 10 миллионов долларов и больше, но на самом деле за прошедшие месяцы число криптобогачей стало меньше. Рекорд был достигнут 28 октября, когда число криптомиллионеров составило 116 139 человек, а немыслимые 10 319 кошельков содержали больше 10 миллионов долларов в цифровом золоте. Отдельно отмечается, что абсолютное большинство богачей появилось в 2021 году. 

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А теперь самое главное: существует 86 криптовалют с капитализацией больше 1 миллиарда долларов. Это значит, что есть десятки тысяч людей, которые стали миллионерами благодаря криптовалютам. К сожалению, большинство цифровых активов непрозрачны, поэтому узнать точное число миллионеров не представляется возможным. Ну и информация к размышлению: 400 криптовалют имеют капитализацию свыше 100 миллионов долларов. Это колоссальное количество, которое говорит о том, что криптовалюты перевернули нашу реальность. Сотни тысяч обычных работяг в миг превратились в богачей. Многие из них так и остались на своих местах, не осознавая, что им делать с такими суммами. Кто-то ждёт, что Биткоин подорожает до 100 000 долларов, а некоторые и вовсе потеряли доступ к монетам.   

#криптовалюты #биткоин
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