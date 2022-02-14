Европейский регулятор рассмотрит прошение вице-председателя Европейского управления по ценным бумагам и рынкам Эрика Тедена

Несколько дней назад особый интерес у наших читателей вызвал материл о норвежской майнинговой компании Kryptovault. Напомним, ребята захватывают тепло, выделяемое во время добычи Биткоина и направляют его на находящуюся на несколько метров выше платформу. Там располагаются свежие брёвна, которые проходят процесс сушки в разы быстрее обычных сроков, что приносит дополнительный доход чуть ли не на пустом месте. Ко всему прочему майнеры используют только чистую энергетику, в производстве которой не задействованы углеводороды. Поскольку большинство майнеров добывает криптовалюту при помощи старого доброго алгоритма Proof of Work (PoW), то многие политики в Евросоюзе с новой силой требуют запретить Биткоин.

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Не пугайтесь, пока это только идея, но сбрасывать со счетов мнение вице-председателя Европейского управления по ценным бумагам и рынкам Эрика Тедена всё же не стоит. По его словам, добыча криптовалюты при помощи доказательства работы ставит под угрозу достижение части пунктов Парижского климатического соглашения. В результате в ряде стран (например, Швеции) наблюдаются явные энергетические проблемы, что ведёт Европу в сторону наращивание потребления углеводородов. Эрик Теден обратился к европейскому регулятору с предложением запретить добывать криптовалюту с помощью алгоритма Proof of Work. Поскольку Биткоин майнится именно таким образом, то он находится в списке угроз на первом месте.

Пока неясно, какое решение вынесет европейский регулятор, но даже если добыча криптовалют с использованием огромных вычислительных мощностей и будет запрещена, то Биткоину дадут время для перехода на Proof of Stake. Ну а пока стоит констатировать, что несмотря на усилия Китов, Биткоин продолжает топтаться на месте. Суточный курс немного просел, но тенденция пока неутешительная. Эксперты констатируют, что цифровое золото так и не смогло пробить потолок в 45 000 долларов, а значит в обозримой перспективе может подешеветь ниже 40 000 долларов.

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Возвращаясь к текущему состоянию, становится очевидно, что нерешительность инвесторов привела к снижению курсов основных криптовалют. Скорее всего, участники рынка не в полной мере осознают возможности европейского регулятора и его решимость отстаивать ранее принятые климатические договорённости. Аналитики не исключают, что Биткоин снова может перейти к медвежьему тренду (а он из него выходил?), а для преодоления морального барьера в 45 тысяч нужен толчок. Это должны быть позитивные политические или финансовые новости, вот только в ближайшее время ничего подобного не намечается. Напомним, ходят слухи, согласно которым ФРС планирует повысить ключевую ставку на 0.5%. Поскольку в ближайшие несколько лет таких повышений равными частями будет несколько, то это может вызвать негативные настроения среди криптоинвесторов.