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Майнеры используют отработанное тепло от добычи Биткоинов для получения дополнительной прибыли
Технология норвежской компании Kryptovault позволяет сушить большие объёмы древесины
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Если взглянуть на график сложности Биткоина, то можно прийти к выводу, что за 2021 год показатели выросли незначительно. На самом деле это не так, ведь летом из-за запрета криптовалют в Китае сотни тысяч устройств были похоронены или разобраны на запчасти, поскольку вывезти их из страны оказалось дороже. Осенью и зимой хешрейт стабильно увеличивался, а вот как это происходило, вызывает особое любопытство. Обратите внимание, что сложность увеличивается лесенкой. Вполне возможно, что это вводятся в строй новые фермы, мощность которых достаточна для резкого прироста хешрейта. Последние несколько недель показатели стабильны, но всё больше крупных майнинговых компаний планируют инвестировать в расширение своих мощностей. Судя по всему, никто не собирается останавливаться на достигнутом, ведь даже Intel планирует ворваться в новый для себя бизнес, начав выпускать высокоскоростные чипы для добычи Биткоина.

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Стоит отметить, что с расширением добычи Биткоина мы всё чаще слышим критику в адрес майнеров. Экологи и учёные по всему миру констатируют, что этот процесс наносит огромный вред планете. Вполне возможно, что они правы, вот только всё это не актуально для Норвегии. Известно, что 99% электричества там генерируется с помощью возобновляемых источников энергии, а отказ от углеводородов стал главным лейтмотивом правительства. Поддерживают переход на чистую энергетику и граждане страны, ведь новые автомобили с бензиновым двигателем почти не продаются. Неудивительно, что именно в Норвегии была придумана технология активного использования тепла, выделяющегося во время майнинга Биткоинов. 

По данным компании Kryptovault, обладающей самыми крупными мощностями по добыче цифрового золота в стране, они не только использую возобновляемые источники энергии, но и задействуют тепло для высушивания брёвен и балок. Цеха для майнинга построены таким образом, что прямо над ними находятся склад общей площадью 5000 квадратных метров. Когда в результате работы ASIC-майнеры выделяют тепло, оно захватывается специальными трубами и подаётся на брёвна. Обычно горячий воздух выводится наружу, но здесь он позволяет ускорять сушку в несколько раз. Уже через несколько дней после такой процедуры брёвна полностью готовы к продаже. Кстати, древесина также принадлежит майнерам, а скоростная сушка приносит огромные доходы, ведь обычно процесс занимает гораздо больше времени. 

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Представители компании Kryptovault уверяют, что только на звукоизоляцию потратили больше 2 миллионов долларов. В 2022 году ожидается расширение майнинговых мощностей. Предполагается, что благодаря этому Kryptovault сможет единолично генерировать около 1% всех Биткоинов на планете. Точного количества оборудования, которое находится на складе и занимается добычей Биткоина, руководство Kryptovault не называет. Учитывая тот факт, что майнинг осуществляется за счёт зелёной энергетики, ни экологи, ни политики не будут мешать работе предприятия. 

#майнинг #биткоин
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