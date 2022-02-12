Технология норвежской компании Kryptovault позволяет сушить большие объёмы древесины

Если взглянуть на график сложности Биткоина, то можно прийти к выводу, что за 2021 год показатели выросли незначительно. На самом деле это не так, ведь летом из-за запрета криптовалют в Китае сотни тысяч устройств были похоронены или разобраны на запчасти, поскольку вывезти их из страны оказалось дороже. Осенью и зимой хешрейт стабильно увеличивался, а вот как это происходило, вызывает особое любопытство. Обратите внимание, что сложность увеличивается лесенкой. Вполне возможно, что это вводятся в строй новые фермы, мощность которых достаточна для резкого прироста хешрейта. Последние несколько недель показатели стабильны, но всё больше крупных майнинговых компаний планируют инвестировать в расширение своих мощностей. Судя по всему, никто не собирается останавливаться на достигнутом, ведь даже Intel планирует ворваться в новый для себя бизнес, начав выпускать высокоскоростные чипы для добычи Биткоина.

реклама

Стоит отметить, что с расширением добычи Биткоина мы всё чаще слышим критику в адрес майнеров. Экологи и учёные по всему миру констатируют, что этот процесс наносит огромный вред планете. Вполне возможно, что они правы, вот только всё это не актуально для Норвегии. Известно, что 99% электричества там генерируется с помощью возобновляемых источников энергии, а отказ от углеводородов стал главным лейтмотивом правительства. Поддерживают переход на чистую энергетику и граждане страны, ведь новые автомобили с бензиновым двигателем почти не продаются. Неудивительно, что именно в Норвегии была придумана технология активного использования тепла, выделяющегося во время майнинга Биткоинов.

По данным компании Kryptovault, обладающей самыми крупными мощностями по добыче цифрового золота в стране, они не только использую возобновляемые источники энергии, но и задействуют тепло для высушивания брёвен и балок. Цеха для майнинга построены таким образом, что прямо над ними находятся склад общей площадью 5000 квадратных метров. Когда в результате работы ASIC-майнеры выделяют тепло, оно захватывается специальными трубами и подаётся на брёвна. Обычно горячий воздух выводится наружу, но здесь он позволяет ускорять сушку в несколько раз. Уже через несколько дней после такой процедуры брёвна полностью готовы к продаже. Кстати, древесина также принадлежит майнерам, а скоростная сушка приносит огромные доходы, ведь обычно процесс занимает гораздо больше времени.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Представители компании Kryptovault уверяют, что только на звукоизоляцию потратили больше 2 миллионов долларов. В 2022 году ожидается расширение майнинговых мощностей. Предполагается, что благодаря этому Kryptovault сможет единолично генерировать около 1% всех Биткоинов на планете. Точного количества оборудования, которое находится на складе и занимается добычей Биткоина, руководство Kryptovault не называет. Учитывая тот факт, что майнинг осуществляется за счёт зелёной энергетики, ни экологи, ни политики не будут мешать работе предприятия.