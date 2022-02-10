Поставки видеокарт вернулись к показателям до начала пандемии коронавируса

Если вы всё ещё не определились в причинах резкого скачка цен на видеокарты, то самое время сделать это сегодня. Всё началось с коронавируса. Миллионы людей оказались дома, локдаун захватил весь мир, а число больных постоянно увеличивалось. Заводы закрывались, либо переводились на сокращённый график. Следом за пандемией в дело вступила паника. Крупные компании решили, что самое время подкопить полупроводников. Получилось так, что большая часть комплектующих оказалась недоступна, поскольку была выкуплена на месяцы вперёд, а нового железа просто не было. На рынке стал нарастать отложенный спрос, а паника и желание заработать на подорожании только усилили конкуренцию. Результатом стало постоянное перетягивание каната, что привело к дефициту отдельных компонентов и росту цен на полупроводники. Возможно, уже к 2021 году проблему удалось бы решить, но тут в дело вступили майнеры. Они обладали огромными запасами денежной массы, поэтому смогли подстегнуть производство специфической продукции. Проще говоря, вместо автомобилей стали выпускать ASIC-майнеры и видеокарты, вот только последние не дошли до геймеров, поскольку производители видеокарт тоже хотели заработать. Последствия все вы ощутили на себе, поэтому нет смысла о них говорить. Если вы знаете ещё какие-то переменные, пишите о них в комментариях, а мы пойдём дальше.

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Прежде всего обратите внимание на два графика. Первый из них – это сложность добычи Эфира за 3 последних месяца. Как видите, она постоянно увеличивалась. Сложно представить какое количество видеокарт нужно ввести в строй, чтобы за 90 дней сложность добычи выросла на 2.25Р (+20%), в то время как за все предыдущие годы она достигла 10.6Р. Дальше мы плавно переносимся на другой график – это курс Эфира за прошедшие 90 дней. Весьма занятно, не находите? Доходность майнинга обвалилась, превысив 600 дней для многих видеокарт, а значит количество фермеров, скупающих майнерскую продукцию, сильно уменьшилось.

Журналисты Tomshardware констатируют, что дефицит видеокарт завершился. Европейские ритейлеры утверждают, что в розницу поступают десятки моделей, которые продолжают лежать на прилавках магазинов. Спрос минимальный, а поставки даже выше, чем были до пандемии. Производство графических чипов разогналось, партнёры NVIDIA и AMD расширили мощности, вот только майнерам пока видеокарты не нужны. Цены падают, но окупаемость находится на таком низком уровне, что входить сегодня в бизнес решаются только совсем отчаянные шахтёры.

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Вы удивитесь, но видеокарты по таким ценам не нужны и геймерам. Очевидно, что спрос есть, но он такой же низкий, как был пару месяцев назад, когда большую часть продукции разбирали майнеры, создавая искусственный дефицит. Инсайдеры утверждают, что мы находимся на пороге тонкой черты, которая отделяет рынок видеокарт от обвала. Если курс Эфира хотя бы ещё несколько недель не вырастет до 4000 долларов, то есть все основания полагать, что магазины начнут снижать цены на видеокарты. Сегодня розничные сети предпочитают придерживать видеокарты, не желая скидывать цены до близких к рекомендованным. Ещё раз проясним: дефицит видеокарт завершился, поставки идут, а значит теперь всё зависит от майнеров. Не стоит забывать о существовании Виталика Бутерина, который грезит переводом Эфира на Proof of Stake (PoS). Сбрасывать со счетов такой козырь в рукаве геймеров было бы преждевременно.