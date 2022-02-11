С недавних пор для этого нужно купить годовую подписку на сервис Totaltech

В большинстве стран понятие «рекомендованная цена» в отношение видеокарт уже давно не актуально. На сайте NVIDIA давно нет такой информации поскольку производитель остановил собственное производство эталонной продукции, а партнёры неготовы продавать востребованный товар за копейки. Иногда избранные розничные точки выкатывают несколько моделей, которые предлагаются по ценам близким к рекомендованным, но массового характера это явление не носит. Пожалуй, одним из последних ритейлеров, который продолжал продавать видеокарты по крайне низким ценам, был Best Buy. Почему был? Сейчас мы это и выясним.

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Best Buy – это одна из крупнейших торговых сетей в Северной Америке. Она продаёт десятки тысяч товаров, так или иначе связанных с электроникой, и ведёт свой бизнес довольно успешно. Именно Best Buy выбрала NVIDIA в качестве партнёра для продажи небольшого количества видеокарт по рекомендованным ценам. Какое-то время ритейлер устраивал настоящие праздники для геймеров, а иногда даже распродажи в том или ином магазине, когда тысячи желающих выстраивались в огромные очереди, пытаясь купить желанную видеокарту. Судя по всему, нервы не выдержали даже у такой крупной сети магазинов.

Подумайте сами: все вокруг на видеокартах зарабатывают, а Best Buy вынуждена продавать карты геймерам чуть ли не за даром. С недавнего времени это недоразумение было устранено. Сообщается, что теперь шанс получить свою видеокарту могут только те, кто ранее купил подписку на специальную программу Totaltech. Годичная подписка стоит 199 долларов и предполагает продвинутую технологическую. Поддержку, бесплатную доставку в течение 2 дней в любой конец США, возможность вернуть не понравившийся товар до 60 дней, а также дополнительную гарантию + 24 месяца. Всё это прекрасно, но требуется далеко не всем. Несколько дней назад состоялась распродажа серии GeForce RTX 3000, вот только купить её могли только члены программы Totaltech.

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Что любопытно, видеокарт было так много, что купить их было можно почти 4 часа с момента старта распродажи. Обычно количество доступных моделей куда меньше. Вполне возможно, что сообщения инсайдеров о завершающемся дефиците видеокарт правдивы. Согласно предыдущей информации, большие партии геймерской продукции поступают на склады европейских и североамериканских магазинов. Большинство торговых сетей пока держится, надеясь продать видеокарты майнерам. Ну а мы продолжим наблюдать за всем этим, ведь своевременное информирование о реальном положение на рынке позволяет осознать полную картину происходящих в нашем быстро меняющемся мире.