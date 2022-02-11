В большинстве стран понятие «рекомендованная цена» в отношение видеокарт уже давно не актуально. На сайте NVIDIA давно нет такой информации поскольку производитель остановил собственное производство эталонной продукции, а партнёры неготовы продавать востребованный товар за копейки. Иногда избранные розничные точки выкатывают несколько моделей, которые предлагаются по ценам близким к рекомендованным, но массового характера это явление не носит. Пожалуй, одним из последних ритейлеров, который продолжал продавать видеокарты по крайне низким ценам, был Best Buy. Почему был? Сейчас мы это и выясним.
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Best Buy – это одна из крупнейших торговых сетей в Северной Америке. Она продаёт десятки тысяч товаров, так или иначе связанных с электроникой, и ведёт свой бизнес довольно успешно. Именно Best Buy выбрала NVIDIA в качестве партнёра для продажи небольшого количества видеокарт по рекомендованным ценам. Какое-то время ритейлер устраивал настоящие праздники для геймеров, а иногда даже распродажи в том или ином магазине, когда тысячи желающих выстраивались в огромные очереди, пытаясь купить желанную видеокарту. Судя по всему, нервы не выдержали даже у такой крупной сети магазинов.
Подумайте сами: все вокруг на видеокартах зарабатывают, а Best Buy вынуждена продавать карты геймерам чуть ли не за даром. С недавнего времени это недоразумение было устранено. Сообщается, что теперь шанс получить свою видеокарту могут только те, кто ранее купил подписку на специальную программу Totaltech. Годичная подписка стоит 199 долларов и предполагает продвинутую технологическую. Поддержку, бесплатную доставку в течение 2 дней в любой конец США, возможность вернуть не понравившийся товар до 60 дней, а также дополнительную гарантию + 24 месяца. Всё это прекрасно, но требуется далеко не всем. Несколько дней назад состоялась распродажа серии GeForce RTX 3000, вот только купить её могли только члены программы Totaltech.
Что любопытно, видеокарт было так много, что купить их было можно почти 4 часа с момента старта распродажи. Обычно количество доступных моделей куда меньше. Вполне возможно, что сообщения инсайдеров о завершающемся дефиците видеокарт правдивы. Согласно предыдущей информации, большие партии геймерской продукции поступают на склады европейских и североамериканских магазинов. Большинство торговых сетей пока держится, надеясь продать видеокарты майнерам. Ну а мы продолжим наблюдать за всем этим, ведь своевременное информирование о реальном положение на рынке позволяет осознать полную картину происходящих в нашем быстро меняющемся мире.