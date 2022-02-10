Что происходило на распродаже, и чем всё закончилось

В 2017 году видеокарты резко подорожали на фоне роста курса Эфира. Все вокруг оживились и начали добывать криптовалюту. Кто-то копал на балконе, другие – страдали от сильного шума в комнате. На тот момент большинство майнеров так и не смогло вернуть вложения, ведь уже к лету эксперты заговорили о наступлении криптозимы, а осенью доходы упали до критически низких. Через несколько месяцев в строю оставались только самые стойкие фермеры, которые продолжали копать многие годы, надеясь на Виталика Бутерина. К началу 2018 года видеокарт было так много, что на вторичном рынке их предлагали с огромными скидками, пытаясь хоть немного вернуть затраты, выплачивая кредиты и ипотеку. На дворе февраль 2022 года, но и спустя год после начала текущей волны криптовалюты никуда не уходят. Сегодня курс Эфира вновь идёт вверх, а значит майнеры снова будут покупать новые видеокарты. Их не волнуют прогнозы, не печалят невысокие доходы, ведь они фанатично верят в светлое будущее криптовалют.

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Ну а геймеры уже больше года сидят в ожидании чуда. Цены на видеокарты падают, потом поднимаются, а после опять снижаются. Многие не выдерживают, покупая игровую приставку. Другие – платят двойную цену, но удовлетворить спрос всё равно невозможно. Скромные попытки порадовать геймеров предпринимает магазин ДНС. Сегодня там в продажу поступило сразу 2000 видеокарт, цены на которые стартовали с 27 тысяч. Спорить о честности продавцов и правильности системы распределения заказов можно вечно, но всё это не изменит одного: несмотря на все заявления видеокарты продолжают уходить перекупщикам. Как это происходит, отельный вопрос, но спустя несколько часов после завершения продаж на Авито появились десятки объявлений. К вечеру отдельные ребята уже писали, что видеокарты у них на руках, предлагая забрать запечатанную GeForce RTX 3050, купленную в ДНС.

Покупатели констатируют, что и в этот раз система не смогла обеспечить стабильность. Около получаса наблюдались постоянные вылеты, при этом многие уже находились на пути подтверждения заказа. Администрация признаёт ошибки, но обещает, что в скором времени магазин устроит ещё одну большую распродажу. Очевидно, что на всех не хватит, но постоянные попытки насытить рынок дают о себе знать. На этот раз на официальном форуме гораздо меньше негатива, а некоторые даже пишут, что им действительно удалось купить новенькую GeForce RTX 3050. Хороший настрой портят только перекупщики, но уже вскоре работы у них поубавится.

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Если вы ещё не в курсе, то эксперты констатируют завершения дефицита видеокарт. В Европе и США полки ломятся от предложений, хотя цены пока стоят на месте. Есть мнение, что сегодня торговые сети пытаются дождаться возвращения майнеров. Пока низкий курс Эфира и высокая сложность сети делают покупку новой видеокарты бесполезной, но никто не знает, как поведёт себя рынок через неделю. Если нервы у крупных розничных сетей дрогнут раньше, чем Эфир подорожает, то есть все основания надеяться на снижение цен на видеокарты к середине весны.