Неясно, носит ли явление массовый характер, но злостным нарушителям может грозить уголовная ответственность

Вчера стало известно о ключевых моментах нового криптовалютного законодательства. Центробанк не только разрешит покупать Биткоин на иностранных биржах, но и выводить его в рубли с помощью российских банков. Кажется, что держателей цифровых активов в РФ ждёт рай, вот только всё это будет стоить полной деанонимизации, когда любые переводы начнут отслеживаться, а злостным нарушителям грозит административная и даже уголовная ответственность. Парламентарии примут новые поправки уже этим летом, а к этому моменту будет проведена масштабная работа. Так, нужно не только составить реестр отечественных компаний, которые будут легально заниматься выводом криптовалют, но и договориться с иностранными биржами, многие из которых могут не захотеть подчиняться российскому законодательству.

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Отдельным пунктом идут майнеры. Депутаты Госдумы не раз указывали на проблемы, которые сопутствуют добыче криптовалют, а экологи всего мира жалуются на загрязнение и выбросы углеводородов. В России наблюдается профицит электроэнергии, а значит свободные мощности можно отдать майнерам. В частности, предлагается создать специальные зоны, где промышленный майнинг будет разрешён, а тарифы снижены. О запрете во всех остальных субъектах федерации речь не идёт, но сами шахтёры часто нарушают закон, привлекая к себе лишнее внимание и создавая негативный информационный шум.

Одной из явных проблем стали студенты, которые занимаются скрытым майнингом в общежитиях. Неясно, носит ли явление массовый характер, но именно на эту тему высказался Владимир Шелупахин. Он представляет интересы адвокатской коллегии «Горгадзе и партнеры», а также является известным правоведом и криминологом. По его словам, подобные действия со стороны студентов могут привести к суровым наказаниям, а сами они оказаться за решёткой. В лучшем случае, если нерадивых шахтёров обнаружат, с них потребуют деньги за использованную электроэнергию. При этом подобные штрафы могут быть в разы больше реального потребления, поскольку во многих общежитий отсутствуют современные средства учёта электроэнергии.

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Что до ВУЗов, то им в случае обнаружения сильного перерасхода электричества рекомендуется обращаться в полицию. Чаще всего определить перерасход несложно, поскольку только один ASIC-майнер потребляет 3 кВт*ч. Если студенты поставят в комнате десяток подобных устройств, то будут наблюдаться потери в размере 30 кВт*ч, 720 кВт в сутки и 21 600 кВт в месяц. Если умножить эту цифру даже на льготные 4 рубля за 1 кВт, то получается внушительная сумма в 86 400 рублей. Не заметить такое крайне сложно.