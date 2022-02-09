Всё это часть нового криптовалютного законодательства РФ, которое будет принято 1 июля 2022 года

Ещё недавно Центробанк заявлял о жёсткой позиции в отношение криптовалют. Представители регулятора уверяли, что лучший выход для России – это полный запрет, но всё это не вызвало поддержки у президента, поэтому было принято решение создать компромиссный план, позволяющий взять криптовалюту под контроль. Сегодня стало известно, что правительство совместно с Центробанком подготовило масштабный план, ключевые принципы которого уже вызвали у участников рынка беспокойство.

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Прежде всего сообщается, что криптовалюты больше не будут считаться цифровыми активами. Вместо этого они получат статус, аналогичный иностранным валютам (доллар, евро и другие), но с некоторыми оговорками. Это значит, что Биткоин автоматически подпадает под целый свод правил, исполнять который должны все граждане страны. Например, если сумма переводов составит меньше 600 000 рублей в год, то можно вообще ничего не декларировать. В случае, если вы выводите более солидные средства, то придётся заявить об этом в соответствующие инстанции и заплатить налог. Одновременно с этим вводятся ограничения на операторов, которым будет разрешено проводить операции с криптовалютами на территории РФ. Это будут получившие соответствующие лицензии р2р-обменники, входящие в число организаторов системы обмена цифровых валют. Это также могут быть и обычные банки, которые захотят упростить вывод криптовалют на счета своих клиентов.

Это были хорошие новости, но есть и весьма тревожные. Так, анонимно вывести средства с удалённого кошелька будет невозможно. Любая транзакция будет разрешена только после доказательства личности. В данном случае у вас запросят паспорт, номер телефона и многое другое. Полную информацию о каждой операций, совершённой лицензированным оператором, будет получать регулятор. Он сможет проверять реестр на предмет нарушения законодательства. Особенно тревожно выглядит тот факт, что во время совершения операции, регулятор увидит номер кошелька пользователя. Это значит, что в будущем может быть создана специальная система, отслеживающая все пополнения криптовалютного кошелька, а шансов обойти систему станет всё меньше.

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В законе сказано о разделении держателей криптовалют на квалифицированных и неквалифицированных. Критериев, на основе которых всё это будет реализовано, пока нет. Вполне возможно, что в качестве основы также будет указана сумма, находящаяся на счету пользователя. Ожидается, что к 18 февраля закон будет полностью готов, а после отправлен на одобрение Госдумы. У депутатов есть своё мнение на этот счёт. В частности, они хотят идентифицировать майнеров. Последних обяжут предоставлять данные об IP-адресе и раскрывать мощности своих ферм. Если майнеры откажутся, то отключить их от электричества будет просто. Предполагается, что закон вступит в силу уже 1 июля. Добро пожаловать в новый мир. А вы думали будет иначе? В таком случае мы хотим вас разочаровать, ведь в США уже готовится аналогичный или даже более суровый закон. Налоги придётся платить везде, ну или почти везде, ведь Португалия решила дать держателям криптовалют полную свободу. Источник.