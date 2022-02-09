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Виталик Бутерин предложил снизить размер комиссий в сети Эфира в 100 раз с помощью блоб-транзакций
Очередная идея Виталика Бутерина пока не нашла поддержки среди разработчиков
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Тестирование сети Kintsugi подходит к концу. Разработчики Эфира воодушевлены, а хороших новостей для майнеров всё меньше. Всё громче звучат разговоры о слиянии текущей сети Ethereum 1.0 с Beacon Chain, что позволить реализовать смарт-контракты для держателей криптовалюты и приведёт к переходу Эфира на Proof-of-Stake (PoS). Вчера мы рассказывали детальнее на эту тему. Если вы ещё не в курсе – вот ссылочка. Важно понимать, что переход Эфира на хардфорк Shanghai – это далеко не конец истории. Разработчики уверяют, что нужно решить массу проблем, а также постоянно развивать экосистему и совершенствовать блокчейн Эфира. В рамках недавней конференции на эту тему высказался сам Виталик Бутерин. 

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На повестке дня две проблемы: масштабируемость и высокие комиссии в сети. Виталик Бутерин предложил задействовать так называемые файлы большим объёмом двоичных данных (блоб). Реализация этого будет происходить в рамках технологии ZK-Rollups, которая считается безальтернативной как в краткосрочной перспективе, так и при планировании других хардфорков. Эксперты поясняют, что Виталик Бутерин предложил включить несущие блоб-транзакции в один из хардфорков, который будут реализован в обозримом будущем. Это должно обеспечить отличную масштабируемость Rollups-пакетов до тех пор, пока полный шардинг не будет завершён. 

Реализация плана на основе сжатия данных позволит уменьшить размер комиссии в 40-100 раз. Виталик Бутерин уверен, что даже это слишком много, а значит в будущем будут введены более суровые меры, направленные на снижение комиссий. Неясно, насколько всё это будет успешно, но недавний хардфорк London явно не достиг успеха на этом направлении. Так, разработчики Эфира обещали снижение комиссий на 99%, а в итоге ничего подобного не случилось. Миллионы монет сгорают, но майнерам достаётся достаточно, чтобы продолжать копать несмотря на падение доходности. 

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В связи с этим нелишним будет сказать, что пока разработчики не спешат реализовывать идеи Виталика Бутерина. По словам Тима Бейко, многие считают это нецелесообразным, поскольку изменения носят временный характер и не способны полностью решить всех указанных проблем. Несколько энтузиастов вызвалось реализовать предложения Виталика Бутерина (блоб-транзакции) с целью оценить сложность разработки и возможность их реализации в обозримом будущем. Остальные уверены, что у сообщества нет столько ресурсов, чтобы переключать их с основной задачи на временные инициативы.

#криптовалюта #эфир #виталик бутерин
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