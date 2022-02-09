Изучаем пресс-релиз компании Toshiba

Долгие годы на рынке существовала только одна массовая технология хранения и записи информации – жёсткие диски или HDD. С годами сложность производства увеличивалась, разработка новых технологий была не по силам небольшим компаниям, а в итоге к финишу пришли всего несколько гигантов. Долгое время они удерживали статус-кво, пока на рынке не появились твердотельные накопители. Обладая крошечными размерами, SSD позволили ускорить привычные операции в несколько раз, а сегодня мы пришли к тому, что разница между жёсткими дисками и твердотельными накопителями по некоторым параметрам превышает 10 и более раз.

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Многие пользователи давно сделали выбор в пользу установки операционной системы на SSD, а некоторые используют их для игр, ведь современные накопители позволяют ускорить установку во много раз, а также гораздо быстрее загружают уровни и локации, что экономит время и полезно для многопользовательских игр. Огромным спросом SSD пользуются и у облачных гигантов, где используются более надёжные и дорогостоящие компоненты. И всё же, несмотря на растущую популярность твердотельных накопителей, никто не планирует забывать о старых добрых жёстких дисках.

Сегодня Toshiba опубликовала пресс-релиз, в рамках которого поделилась некоторыми планами на будущее. Давайте к деталям. Сегодня самый ёмкий HDD производства Toshiba может похвастать объёмом в 18 Тб. Этого достаточно для создания домашней коллекции, но облачным хранилищам нужно больше, а конкуренты (Seagate и Western Digital) уже выпустили диски на 20 Тб. Сообщается, что HDD Toshiba на 20 Тб появится уже скоро. Он будет использовать проверенную технологию FC-MAMR, включая 10 пластин с наполненной гелием ёмкостью. К весне 2023 года (это конец финансового 2022 года) планируется начало производство ещё более внушительного десятипластинного жёсткого диска на 26 Тб. Увеличение объёма предполагает переход на технологию MAS-MAMR с использованием прорывных пластин Showa Denko KK.

Следующим пределом будет штурм 30 Тб. Случится это к марту 2025 года (финансовый 2024). А вот более ёмкие жёсткие диски потребуют кардинально иного подхода. Планируется освоить технологию магнитной записи с нагреванием (HAMR). Toshiba уверяет, что реализация плана позволит выйти за пределы 40 Тб к концу 2027 года. Эксперты отмечают, что новая технология слишком сложна, поэтому японская компания будет вынуждена не только задействовать новые пластины, но и кардинально пересмотреть другие ключевые компоненты. Например, считывающие головки.

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Отмечается, что своевременный переход на HAMR во многом зависит от партнёров. Пока слишком рано говорить, смогут ли все стороны уложиться в сроки, но отказать Toshiba в амбициях нельзя. Японская компания пишет, что несмотря на переход на более ёмкие жёсткие диски, отказываться от существующих технологий никто не планирует. Они будут улучшаться, что позволит повысить эффективность производства и увеличить валовую прибыль.