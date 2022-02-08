Против Илона Маска был подан коллективный иск, а также очередное обвинение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Если бы Остап Ибрагимович жил в наши времена, а его родители были бы состоятельными людьми, то вполне возможно, что он мог бы составить конкуренцию знаменитому Илону Маску. А кто ещё? Миллиардеры платят целые состояния за удаление некоторых фактов их жизни из интернета. Сегодня становление Илона Маска кажется красивой историей, которая достойна голливудского фильма. Но ещё десять лет назад пресса писала об огромных инвестициях, которые будущий основатель Tesla получил от своей матери. В этом нет ничего предосудительного, но помощь близких способна разрушить сказочный облик филантропа и миллиардера, а значит от подобных сведений в сети было решено отказаться. А вообще сам Илон весьма специфический человек. Он инвестирует миллиарды в космос, но игнорирует проблемы экологии. Не менее странно он себя ведёт и в традиционном для него автомобильном бизнесе.

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В 2018 году Илон Маск вёл активную переписку в Твиттере, в рамках чего заявил о том, что нашёл инвестора для скупки всех ценных бумаг Tesla по 420 долларов за штуку. Это позволит уйти с публичного рынка, где на компанию оказывается давление. Всё это привело к резкому росту стоимости акций, что сразу же привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ведомство вынудило Илона Маска пойти на уступки, в рамках чего миллиардеру запрещалось размещать подобные сообщения без одобрения юриста SEC. Как оказалось, миллиардер и не думал останавливаться. Так в 2019 он сделал громкое заявление, уверяя подписчиков в том, что по итогам года Tesla выпустит около 500 000 автомобилей, хотя официальный план включат не более 400 тысяч.

Несмотря на всё это Илону Маску тогда удалось доказать свою невиновность, после чего ему даже разрешили бесконтрольно писать сообщения, но ограничили тематику постов. Что же, похоже спокойная жизнь миллиардера завершилась, ведь SEC снова выдвинуло против него обвинения. Поводом стал опрос, в рамках которого Илон Маск продал чуть меньше 10% акций Tesla с целью заплатить налог. Рассмотрение дела назначено на 31 мая. В это же день будет проведено слушание коллективного иска, в рамках которого группа акционеров обвиняют Илона Маска в том, что необдуманные посты привели к огромным потерям для бизнесменов. Скорее всего, последний иск будет отвергнут судьёй, поскольку только за два года акции автомобильного гиганта выросли в 6 раз.

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Если бы Илон Маск тихо сидел в сторонке, не делая громких заявлений, то сегодня Tesla стоила бы намного меньше, а инвесторы не купались бы в деньгах. Стоит понимать, что в настоящее время нет закона, запрещающего писать в Твиттере сообщения. Возможно, судебное разбирательство над Илоном Маском создаст прецедент, но есть все основания предполагать, что миллиардер отделается штрафом, который в итоге отменит армия юристов Tesla.