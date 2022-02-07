Насколько видеокарта в ноутбуке медленнее своей настольной версии? Давайте разбираться

Если судить по статистике Steam, то главной тенденцией последних месяцев стала миграция геймеров с компьютеров на ноутбуки. Здесь нет никаких откровений, ведь даже на отечественном рынке можно купить ноутбук с довольно мощной видеокартой намного дешевле, чем собрать готовый системный блок в аналогичной комплектации. Лучше всего продаются геймерские машины, оснащённые графическими чипами GeForce RTX 3060, но в российской рознице традиционно разбирают менее дорогие модели. Ясно, что, заполучив ноутбук и запустив на нём новую игру, вы увидите приятную картинку и стабильное количество fps. Любой из мобильных графических процессоров серии GeForce RTX 3000 с лёгкостью справляется со всеми играми, вот только это не отменяет главный вопрос: насколько такой GPU будет медленнее своего десктопного аналога?

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Ответить на столь сложный вопрос взялись представители канала Benchmark Lab. Модели и производителей тех или иных комплектующих вы можете узнать самостоятельно, а мы лишь изучим результаты и сделаем выводы. В качестве примера была выбрана видеокарта GeForce RTX 3050, которая является самой бюджетной в серии и вышла совсем недавно. Её мобильный аналог поступил в продажу давно и уже успел стать популярным. Давайте взглянем на таблицу с показателями по каждой игре, а также сравним средние.

Как видите, обе видеокарты обеспечивают в разрешении 1080р приемлемый уровень производительности. Играть в современные игры можно даже на ноутбуке с GeForce RTX 3050, вот только в реальности данный графический чип оказывается на 26% медленнее десктопного аналога. Возможно, если бы речь шла о десяти процентах, то можно было бы не обращать внимания, ведь выгода от покупки ноутбука действительно есть. Ну а 26% разницы автоматически отбрасывает вас на несколько поколений назад. Фактически, вы получаете под капотом своего лэптопа старую видеокарту GeForce GTX 1060. Играть на ней ещё можно, но считать такую покупку запасом на будущее – уже нельзя. При этом, если вы на обычном настольном компьютере в любой момент сможете заменить старую видеокарту, то в ноутбуке этого сделать не удастся. Ваша жутко медленная GeForce RTX 3050 останется с вами на многие годы.

Особенно бесполезной кажется покупка, если у вас уже есть современный системный блок, но нет быстрой видеокарты. В этом случае вы рискуете остаться не только без возможности апгрейда, но и потратить гораздо больше денег, чем планировали. Обратите внимание на изображение выше. Купить полноценный ноутбук на базе видеокарты GeForce RTX 3050 можно за 86 000 рублей, в то время как просто видеокарту можно взять за 43 тысячи, а ведь есть распродажи и скидки. Если вы прямо сейчас раздумывали относительно покупки ноутбука с мобильной GeForce RTX 3050, то лучше не делайте поспешного выбора. Минусов здесь гораздо больше, чем плюсов.

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