Как защитить свою криптовалюту? Давайте послушаем мнение Серёги Солёного

Многие из наших читателей уже научились майнить криптовалюты. Кто-то использует для этих целей одну видеокарту. Другие – окупили вложения и уже смогли себе позволить небольшую ферму. Не так важно, где вообще вы взяли Биткоины, Эфир или другие альткоины, ведь одна из главных проблем заключается в том, чтобы их безопасно сохранить. Если вдруг вы выиграете миллион долларов, которые окажутся на счету в банке, то финансовая организация не только возьмёт на себя заботу о сохранности активов, но и предложит индивидуальные условия. Это значит, что даже прожжённые хакеры не смогут украсть большую часть суммы без вашего ведома.

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А вот криптовалюты в этом плане далеки от совершенства. Биржи постоянно взламывают, а сами они норовят обобрать обычных держателей, отнимая деньги под любым предлогом. Это значит, что нужно задуматься о безопасном хранении ваших монет, ведь никто не гарантирует, что тот же Binance не отберёт всё под надуманным предлогом. Сегодня на канале Серёги Солёного появился любопытный материал. Подробности будут интересны тем, кто владеет парой тысяч долларов, ну а мы кратко проясним обстановку.

Криптовалюту можно хранить на биржевых горячих кошельках, большинство из которых имеет мобильную версию. Особенных различий нет, ведь вы фактически отдаёте свои деньги под честное слово, не имея никаких процентов и не получая прибыли. За это вам позволяют выводить криптовалюту, покупать и продавать в режиме онлайн, но делают всё возможное, чтобы усложнить процесс вывода. Нет никаких сомнений, что этот способ хранения не является безопасным, но есть также и холодные кошельки. Это может быть флешка, твердотельный накопитель или ноутбук, который не подключён к интернету. Деньги там лежат в полной безопасности, поскольку попадания вирусов из вне исключено. Как только вы хотите извлечь свою криптовалюту, холодный кошелёк подключается к сети и считается скомпрометированным. После этого, если вы хотите и дальше его использовать, придётся убедиться в отсутствие угроз.

Существуют также аппаратные кошельки. Солёный рассматривает в качестве примера Ledger Nano X, но вы можете использовать любой другой. Суть в том, что вы можете подключить его к самым популярным системам (например, MetaMask), а после использовать ваши средства без рисков. Вся хитрость состоит в том, что для подтверждения перевода с такого кошелька нужно нажать на физическую кнопку (сам Ledger Nano X представляет собой флешку-переростка). Если кто-либо взломал ваш MetaMask и пытается вывести монеты, то без нажатия на кнопку на самом устройстве совершить транзакцию невозможно.

Система крайне удобна, хотя настройка её явно сложнее, чем вы себе можете представить. Устройство имеет крошечный экран, а ввод паролей и подтверждение операций крайне неудобны. И всё же, если вы действительно переживаете за сохранность своей криптовалюты, то лучшего средства не найти.

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