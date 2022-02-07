Кроме GeForce RTX 3070 Ti, геймеры охотно покупают и Radeon RX 6600 XT

Падение цен на видеокарты в российской рознице привело к оживлению рынка, хотя до докризисных показателей ещё далеко. Чаще всего российские геймеры покупают GeForce RTX 3060 и бюджетные GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650. Последние две – настоящие бестселлеры, позволяющие тысячам любителей компьютерных игр получить доступ в мир виртуальных развлечений по относительно невысокой цене. Стоит отметить, что более дорогие видеокарты в российской рознице также подешевели, но покупатели предпочитают обходить их стороной, поскольку цены там всё ещё далеки от реалистичных. Судя по последним сообщениям, европейские пользователи и потребители из США обладают более внушительными суммами денег, а цены там куда ниже.

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Сегодня утром представители сайта Hardwaretimes изучили несколько магазинов на предмет самых популярных видеокарт за прошедшую неделю. Как оказалось, геймеры пытаются выискивать более интересные предложения в пределах своей страны. Именно поэтому одного лидера назвать не удастся. На площадке Newegg в тренде Radeon RX 6600 XT. После уплаты всех налогов видеокарта там стоит всего 459 долларов. Это несравнимо меньше, чем в российских магазинах, где купить такую видеокарту можно за 62 000 рублей и дороже (820 долларов).

На Amazon вперёд вырывается GeForce RTX 3070 Ti. Цена такой видеокарты там зафиксирована на отметке 1172 доллара или около 90 000 рублей. Будет глупо спрашивать, видели ли вы в российской рознице нечто подобное так дёшево. На английском BOX лидирует GeForce RTX 3060, ну а GeForce RTX 3070 Ti только на третьем месте. Стоит учитывать, что в Англии рекомендованные цены на видеокарты выше, чем в целом по Европе, но даже там они оказываются дешевле, чем в РФ. Покупатели британского Overclockers расхватывают Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050, в то время как более дорогие модели обходят стороной. Ну а у популярного ритейлера Mindfactory из Германии смена лидера. На прошлой неделе там купили 420 единиц GeForce RTX 3070 Ti. Совокупные продажи Radeon RX 6600/ХТ равны 480 штукам, а новая GeForce RTX 3050 только начинает завоёвывать рынок.

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Если подводить итоги по всем магазинам, то лучше всего европейские геймеры и пользователи из США покупают GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6600 XT. Это удивительно, ведь видеокарты принадлежат к разным ценовым диапазонам. В числе популярных оказалась и новая GeForce RTX 3050. Первые поставки были небольшими, а спустя несколько дней после начала продаж магазины начали снижать цены. До рекомендованных 270 евро пока далеко, но процесс пошёл. Приходится констатировать, что всё это не актуально для российской розницы, где даже после снижения цен видеокарты стоят дороже, чем было в Европе в пик майнинга.