Весной 2010 года NVIDIA выпустила флагманский графический чип GF100, на основе которого были созданы несколько видеокарт. Одной из самых массовых стала GeForce GTX 470. Она получила 1280 Мб видеопамяти и 320-битную шину. В те далёкие времена видеокарты стоили значительно меньше, чем сегодня, поэтому многие наши читатели вполне могли себе позволить GeForce GTX 470. Купить её по рекомендованной цене в 349 долларов было нереально, а вот за 450 она была доступна уже через несколько недель после запуска. Автор данного материала купил себе такую видеокарту летом 2010 года, оценив по достоинству её огромный потенциал и запас прочности. В итоге через несколько лет GeForce GTX 470 была заменена на GeForce GTX 770, но это уже другая история.
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Большинство GeForce GTX 470 уже давно сгорело, а некоторые образцы до сих пор гуляют по барахолкам, переходя от одного владельца к другому. Одну из таких видеокарт раздобыли представители канала zWORMz Gaming. Они решили узнать, насколько старая карта актуальна в 2022 году, и способна ли запускать новые игры. На самом деле мы бы не назвали результаты полностью достоверными, ведь в качестве процессора был выбран сверхмощный Ryzen 9 5900X. Было бы куда лучше, если бы на его месте оказался какой-то Core i7-2600K, но авторы тестирования решили иначе. Давайте посмотрим, сколько и в какой игре кадров в секунду набирает старая видеокарта, а также подумаем, стоит ли покупать её на барахолке с большой выгодой.
Прежде всего хорошие новости: в популярной CS:GO вы можете с лёгкостью получить почти 190 fps в разрешении 1080р. В этот момент качество графики установлено на низкое, но в данной игре это не самое важное. Больше 100 кадров в секунду наблюдается в Fortnite, в Dota 2 и Valorant (144, 108 и 150 соответственно) в разрешении 1080р. О Minecraft нечего и говорить, а вот новая Dying Light 2 выдала скромные 9 fps в разрешении 720р. Не лучше ситуация и в Red Dead Redemption 2, где видеокарта набрала всего 13 кадров в секунду. При этом в двух последних играх наблюдаются артефакты изображения, которые не позволяют получать удовольствие от прохождения (какое может быть прохождение на скорости 13 fps?).
А вот в остальные игры можно играть. Качество графики будет посредственным, а в Apex Legends для достижения 51 fps даже придётся снизить разрешение до 768р. Получить больше 60 кадров в секунду удалось в GTA V, ARK Survival Evolved и Rainbow Six Siege. PUBG, RUST и Battlefield смотрятся примитивно, но играть можно, а fps держатся на вполне комфортных 50 и выше.
И вот теперь главный вопрос: стоит ли покупать в 2022 году GeForce GTX 470 на вторичном рынке? Сегодня на Авито старушка стоит около 4000 рублей. Есть горячие головы, которые пытаются продать карту за 5 тысяч, но мы лишь пожелаем им удачи в их нелёгком деле. Стоит ли GeForce GTX 470 своих 4000 рублей? Определённо нет, но сравнивая её с GeForce GT 1030, которая продаётся за 8000 рублей, мы выбираем GeForce GTX 470. Если вы сильно ограничены в бюджете, берите старую карту и не задумывайтесь.