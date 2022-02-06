Можно ли использовать старую видеокарту спустя 12 после выхода на рынок? Давайте разбираться

Весной 2010 года NVIDIA выпустила флагманский графический чип GF100, на основе которого были созданы несколько видеокарт. Одной из самых массовых стала GeForce GTX 470. Она получила 1280 Мб видеопамяти и 320-битную шину. В те далёкие времена видеокарты стоили значительно меньше, чем сегодня, поэтому многие наши читатели вполне могли себе позволить GeForce GTX 470. Купить её по рекомендованной цене в 349 долларов было нереально, а вот за 450 она была доступна уже через несколько недель после запуска. Автор данного материала купил себе такую видеокарту летом 2010 года, оценив по достоинству её огромный потенциал и запас прочности. В итоге через несколько лет GeForce GTX 470 была заменена на GeForce GTX 770, но это уже другая история.

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Большинство GeForce GTX 470 уже давно сгорело, а некоторые образцы до сих пор гуляют по барахолкам, переходя от одного владельца к другому. Одну из таких видеокарт раздобыли представители канала zWORMz Gaming. Они решили узнать, насколько старая карта актуальна в 2022 году, и способна ли запускать новые игры. На самом деле мы бы не назвали результаты полностью достоверными, ведь в качестве процессора был выбран сверхмощный Ryzen 9 5900X. Было бы куда лучше, если бы на его месте оказался какой-то Core i7-2600K, но авторы тестирования решили иначе. Давайте посмотрим, сколько и в какой игре кадров в секунду набирает старая видеокарта, а также подумаем, стоит ли покупать её на барахолке с большой выгодой.

Прежде всего хорошие новости: в популярной CS:GO вы можете с лёгкостью получить почти 190 fps в разрешении 1080р. В этот момент качество графики установлено на низкое, но в данной игре это не самое важное. Больше 100 кадров в секунду наблюдается в Fortnite, в Dota 2 и Valorant (144, 108 и 150 соответственно) в разрешении 1080р. О Minecraft нечего и говорить, а вот новая Dying Light 2 выдала скромные 9 fps в разрешении 720р. Не лучше ситуация и в Red Dead Redemption 2, где видеокарта набрала всего 13 кадров в секунду. При этом в двух последних играх наблюдаются артефакты изображения, которые не позволяют получать удовольствие от прохождения (какое может быть прохождение на скорости 13 fps?).

А вот в остальные игры можно играть. Качество графики будет посредственным, а в Apex Legends для достижения 51 fps даже придётся снизить разрешение до 768р. Получить больше 60 кадров в секунду удалось в GTA V, ARK Survival Evolved и Rainbow Six Siege. PUBG, RUST и Battlefield смотрятся примитивно, но играть можно, а fps держатся на вполне комфортных 50 и выше.

И вот теперь главный вопрос: стоит ли покупать в 2022 году GeForce GTX 470 на вторичном рынке? Сегодня на Авито старушка стоит около 4000 рублей. Есть горячие головы, которые пытаются продать карту за 5 тысяч, но мы лишь пожелаем им удачи в их нелёгком деле. Стоит ли GeForce GTX 470 своих 4000 рублей? Определённо нет, но сравнивая её с GeForce GT 1030, которая продаётся за 8000 рублей, мы выбираем GeForce GTX 470. Если вы сильно ограничены в бюджете, берите старую карту и не задумывайтесь.

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