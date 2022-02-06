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Видеокарты дешевеют в магазинах РФ на фоне приближения PoS – GeForce RTX 3080 подешевела на 53 000 р
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В последнее несколько недель российский рынок видеокарт переживает своеобразный ренессанс. Цены постепенно снижаются, а информация о скором переходе Эфира на стейкинг вселяет в майнеров беспокойство. Безусловно, есть горячие головы, которые уверены в том, что им удастся ещё много лет добывать монетки, скупая видеокарты у перекупщиков. Вот только реальность такова, что разработчикам Эфира не нужен балласт в виде майнеров. Миллионное сообщество мешает криптовалюте развиваться. Любые перемены встречаются в штыки, а самые отчаянные и вовсе сыплют угрозами в сторону разработчиков. Не стоит забывать, что Эфир – это прежде всего большие деньги, а без майнеров крупные держатели смогут увеличить свой и без того немаленький капитал. Это далеко не всё, что подталкивает разработчиков второй по популярности криптовалюты к переходу на Proof of Stake (PoS). 

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Ну а геймеры празднуют, ведь цены на видеокарты на российском рынке действительно пошли вниз. Сегодня мы кратко изучим предложения 5 февраля в магазине Ситилинк и убедимся в том, что купить подходящую модель может чуть ли не любой геймер. Прежде всего отметим огромный интерес к GeForce RTX 3060. Как видите, за 5 февраля две модели производства Palit куплены в количестве 57 единиц. Причина может быть в том, что многие пользователи так и не дождались скидок на GeForce RTX 3050, докинув несколько десятков тысяч рублей до более внушительной видеокарты. В логике этим ребятам не откажешь, ведь с GeForce RTX 3060 можно несколько лет не думать о проблемах дефицита и дороговизны.

46 геймеров отдали выбор в пользу GeForce GTX 1660 Ti. Это скоростная видеокарта, которая ещё несколько лет будет тянуть все игры в разрешении 1080р. Сегодня она оказалась дешевле 50 000 рублей, что позволяет собрать мощный компьютер без лишних переплат. Экономные геймеры предпочитают GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. Обе не так хороши, как GeForce GTX 1660 Ti, но и стоят на 20 000 рублей дешевле. Здесь нужно выбирать: или вы миритесь со средними настройками графики, или платите больше. Всё просто. 

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Крайне выгодной кажется Radeon RX 6500 XТ, хотя геймеры не рвутся её покупать. Понять такой выбор легко, ведь бюджетная карта должна была стоить 17 000 рублей. И всё же, на фоне двойной переплаты за отдельные модели, Radeon RX 6500 XТ намного выгоднее. На сладкое рекордсмен нашего материала – GeForce RTX 3080, которая скинула 53 000 рублей. Перед нами модель со сверхскоростной видеопамятью на 19 Гбит/с, которой здесь 12 Гб. Производитель рекомендует запастить блоком питания на 750 Вт, поэтому обратите внимание на этот нюанс при покупке столь мощной видеокарты. 

#видеокарты #скидки #geforce rtx 3080
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