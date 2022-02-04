Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce GTX 1080 с Авито vs новая GeForce RTX 3050 – оптимальная выбор для игр и майнинга в тесте Bk
Стоит ли вообще покупать видеокарты на вторичном рынке, или лучше сразу взять новую по аналогичной цене? Давайте разбираться
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Время от времени в комментариях наши читатели пишут о том, что проблема дефицита видеокарт не затронула их ни 2017 году, ни в 2021. Секрет успеха прост: в 2016 они умудрились купить видеокарту GeForce GTX 1080. Случилось это ещё до первого бума майнинга, а значит цена на подобную модель была максимально близка к рекомендованной. На тот момент купить в России скоростную геймерскую карту дешевле 700 долларов было нереально, а большинство моделей стартовали с 800 долларов. Несмотря на это сегодня тот период кажется золотым веком, ведь весь 2021 год аналогичная по позиционированию GeForce RTX 3080 стоила 2500 долларов и дороже. 

реклама

Всё хорошее рано или поздно заканчивается, вот только купившие GeForce GTX 1080 в 2016 году продолжают заверять нас в том, что отлично себя чувствуют и в 2022, запуская все игры чуть ли не на максимальных настройках графики. Если подумать, то сегодня у российских геймеров есть возможность купить за 600 долларов относительно бюджетную GeForce RTX 3050. Хорошо это или плохо? Давайте не будем гадать, ведь у нас есть результаты тестирования, проведённого командой Benchmark. Благодаря этому можно будет понять, так ли актуален старый флагман спустя 6 лет после продажи. 

Выше можно рассмотреть таблицу, где даны показатели fps по каждой видеокарте в восьми различных играх. Как видите, только в одной игре новая GeForce RTX 3050 оказывается быстрее старушки GeForce GTX 1080. Во всех остальных сценариях флагман 2016 года расположилась впереди. Это позволяет сделать нам несколько выводов:

Смысл покупки флагманских видеокарт состоит в том, что вы можете себе позволить даже спустя 6 лет не думать о походе в ближайший магазин. Вас не волнуют проблемы других геймеров, поскольку вместо агрессивных перепалок на форумах вы можете играть в новинки в своё удовольствие. Стоит помнить, что если в 2016 году вы могли запускать игры на максимальных настройках графики даже в разрешении 2К, то в 2022 придётся снижать показатели до высоких в 1080р. 

GeForce GTX 1080 всё ещё актуальная. Особенно она интересна, если вы отыщите такую карточку на вторичном рынке. Как видите, старый флагман стоит около 45 000 рублей, в то время как GeForce RTX 3050 можно купить в рознице за 44 тысячи. Производительность соперниц приблизительно идентичная, поэтому здесь никакого выигрыша нет. Вот только с одной стороны у нас абсолютно новая видеокарта, в то время как другая проработала на ферме много лет. 

В то же время, если вы хотите не только играть, но и время от времени копать Эфир, то GeForce GTX 1080 несомненно лучше. Она предлагает хешрейт на уровне 36 MH/s, что  в 2.5 раза лучше, чем скромные 15 MH/s GeForce RTX 3050. 

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#видеокарты #geforce gtx 1080 #тесты #geforce rtx 3050
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Российские геймеры раскупили партию из GeForce RTX 3050 в Ситилинк по 26 500 рублей за 17 минут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
96
Можно ли 7 лет не покупать новую видеокарту – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 980 Ti в тесте SH
75
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 от 1 февраля 2022 года
14
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
84
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 33% – GeForce RTX 3080 скинула 40 000 р
63
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
216
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
227
В конгрессе США считают, что необходимо ужесточить санкции против китайской компании SMIC
16
Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
3
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
17
Цены на некоторые видеокарты рухнули вдвое на фоне надвигающейся криптозимы
66
По итогам 2021 года доход Alphabet составил 257 млрд долларов
1
AMD Ryzen 7000 и Radeon 7000 выйдут в 2022 году - теперь официально
48
Жизненный цикл звёзд подтверждает - во Вселенной нет ничего бессмертного
20
Infinity Ward в этом году выпустит «новое поколение» Call of Duty
3
Цены на топовые видеокарты AMD Radeon RX 6900XT опустились ниже отметки в 130 тысяч рублей
49
3 февраля видеокарты GeForce RTX 3050 будут доступны в Ситилинк по цене 26 500 рублей
25
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
39
Сегодня в Ситилинк 100 видеокарт NVIDIA RTX 3050 будут проданы по цене 26 500 рублей
18
Выпущен Tiny Core Linux 13: требуется всего 46 МБ ОЗУ и 50 МБ на диске
9

Популярные статьи

Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
644
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
7
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
37
Ремонт Sony Xperia Z2 и почему ремонтировать битые телефоны не всегда хорошая идея
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula: разрушая баррикады
5
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
15
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
16
Divinity 2: Ego Draconis: краткий обзор
1
Метеоритные ожоги: Как Земля каждый день справляется с миллионами падающих звезд
4
KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля

Сейчас обсуждают

Baleyla
18:30
то есть в Китае коррупционеров не расстреливают а оставляют их пилить дальше?
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Baleyla
18:29
это было написано про англию если что. и там сейчас реально так а штаты еще больший пример. у них правильный мир это когда они бомбят другие страны, свобода для своих , для остальных закон , или напом...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Maksim Klimovitch
18:28
Как я понимаю Эльбрус спроектирован по лицензии АМД, и все нужные закладки там есть, а так как он производится на Тайване, туда запросто могут запихнуть и не предусмотренные проектом блоки, Миллиард ...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Иван Петров
18:28
Жопiн з Унитазу
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
LastAtlant
18:24
Учитывая что бюджетные ноутбуки на пеньках, атлонах и селеронах все еще могут иметь по 4 гб. Повезет еще если не распаянной навечно. Плюс графика отжирает себе долю, эти 300 мб уже не такая и капля.
Отключив два значка на панели задач Windows 11, можно освободить пару сотен МБ оперативной памяти
Baleyla
18:23
чем палятся каклы когда они маскируются под русских ? тем что в любой теме , даже про жидкость для мытья посуды и ее воздействие на кожу они всегда напишут про Путина и что нам нужно срочно идти на ма...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Baleyla
18:21
говорящая фамилия.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Baleyla
18:21
у какла идеальный образ показывающий его истинную суть это просто фото кучи говна .
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Baleyla
18:20
ты глотаешь или сплевываешь? я помню как твой брать рассказывал про жизнь в Берлине . мол просыпаешься, тебе сразу шампанское , виноград , а потом секс , потом снова шампанское потом снова секс, потом...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
nazgulsh
18:20
а спонсор Заглота сегодня - Шитилинк, тадам!
В январе жители РФ увеличили вложения в ASIC-майнеры и видеокарты добывающие Биткоин и Эфир на 55%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем