Время от времени в комментариях наши читатели пишут о том, что проблема дефицита видеокарт не затронула их ни 2017 году, ни в 2021. Секрет успеха прост: в 2016 они умудрились купить видеокарту GeForce GTX 1080. Случилось это ещё до первого бума майнинга, а значит цена на подобную модель была максимально близка к рекомендованной. На тот момент купить в России скоростную геймерскую карту дешевле 700 долларов было нереально, а большинство моделей стартовали с 800 долларов. Несмотря на это сегодня тот период кажется золотым веком, ведь весь 2021 год аналогичная по позиционированию GeForce RTX 3080 стоила 2500 долларов и дороже.
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Всё хорошее рано или поздно заканчивается, вот только купившие GeForce GTX 1080 в 2016 году продолжают заверять нас в том, что отлично себя чувствуют и в 2022, запуская все игры чуть ли не на максимальных настройках графики. Если подумать, то сегодня у российских геймеров есть возможность купить за 600 долларов относительно бюджетную GeForce RTX 3050. Хорошо это или плохо? Давайте не будем гадать, ведь у нас есть результаты тестирования, проведённого командой Benchmark. Благодаря этому можно будет понять, так ли актуален старый флагман спустя 6 лет после продажи.
Выше можно рассмотреть таблицу, где даны показатели fps по каждой видеокарте в восьми различных играх. Как видите, только в одной игре новая GeForce RTX 3050 оказывается быстрее старушки GeForce GTX 1080. Во всех остальных сценариях флагман 2016 года расположилась впереди. Это позволяет сделать нам несколько выводов:
Смысл покупки флагманских видеокарт состоит в том, что вы можете себе позволить даже спустя 6 лет не думать о походе в ближайший магазин. Вас не волнуют проблемы других геймеров, поскольку вместо агрессивных перепалок на форумах вы можете играть в новинки в своё удовольствие. Стоит помнить, что если в 2016 году вы могли запускать игры на максимальных настройках графики даже в разрешении 2К, то в 2022 придётся снижать показатели до высоких в 1080р.
GeForce GTX 1080 всё ещё актуальная. Особенно она интересна, если вы отыщите такую карточку на вторичном рынке. Как видите, старый флагман стоит около 45 000 рублей, в то время как GeForce RTX 3050 можно купить в рознице за 44 тысячи. Производительность соперниц приблизительно идентичная, поэтому здесь никакого выигрыша нет. Вот только с одной стороны у нас абсолютно новая видеокарта, в то время как другая проработала на ферме много лет.
В то же время, если вы хотите не только играть, но и время от времени копать Эфир, то GeForce GTX 1080 несомненно лучше. Она предлагает хешрейт на уровне 36 MH/s, что в 2.5 раза лучше, чем скромные 15 MH/s GeForce RTX 3050.