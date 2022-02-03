Лиза Су заявила, что компания потратила внушительные суммы для резервирования производственных мощностей

2021 год стал одним из самых успешных за всю историю существования AMD. Несмотря на постоянную критику в сторону компании, Лиза Су доказала правильность выбранного курса, ведь впервые за многие годы красным покорился серверный сегмент, где доходы гораздо выше, чем в потребительском секторе. Нужно понимать, что во многом рост продаж серверных процессоров был обеспечен за счёт снижения производства видеокарт и недорогих продуктов. Это ударило по количеству проданных чипов, но принесло прибыль в краткосрочной перспективе. Неясно, насколько такая стратегия будет эффективной в перспективе долгосрочной, но в настоящее время AMD смотрит в будущее с оптимизмом. Мало того, Лиза Су даже дала несколько ключевых комментариев относительно графических чипов и процессоров нового поколения.

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Первое, что нужно знать: сегодня нет даже приблизительных сроков поступления в продажу процессоров Ryzen 7000 и видеокарт Radeon RX 7000. Очевидно, что прежде всего нужно иметь полную картину по количеству доступных мощностей, ведь в 2022 году состоится переход от 7-нм техпроцесса на 5 нанометров. Пока большая часть мощностей занята выпуском чипов для Apple, поэтому AMD придётся постоять в сторонке, ожидая своей очереди. Можно предположить, что релиз продуктов нового поколения случится в 4 квартале, поскольку пока мы не видели даже инженерных экземпляров лето кажется слишком нереалистичным периодом для запуска.

По словам Лизы Су, она сделала возможно для получения максимального количества производственных мощностей. Была тщательно согласована цепочка поставок, а на покупку кремниевых пластин потрачены значительные средства. На самом деле глава AMD не стала прямо ничего обещать. По её словам, она довольна прогрессом и планирует следить за тем, чтобы партнёры ушли от пагубной привычки накапливать продукцию на чёрный день. Часто это приводит к всплеску дефицита, когда весь рынок страдает от действий нескольких крупных поставщиков. Это значит, что в 2022 году конечные продажи должны соответствовать количеству выпускаемой продукции на заводах партнёров. Лиза Су констатирует, что из-за продолжающейся пандемии произошёл резкий рост цен на отдельные компоненты. Удерживать рекомендованную стоимость на готовые товары в таких условиях крайне сложно, а порой и вовсе не возможно. Это не значит, что продукция следующего поколения подорожает, но из уст руководителя AMD такая информация звучит тревожно.

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Эксперты полагают, что с выходом процессоров и видеокарт следующего поколения мы позабудем понятие дефицита полупроводников. Стоит учитывать, что предыдущие обещания Лизы Су пока так и остались неисполненны. Если помните, она уверяла нас, что проблему с поставками удастся решить уже в начале 2021 года, ну а пока у нас начало февраля 2022 года, а видеокарты стоят в 2-3 раза дороже рекомендованных цен.