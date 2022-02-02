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GeForce GTX 980 Ti появилась на прилавках магазинов летом 2015 года. Первое время она была жутко дорогая, а после немного подешевела, но ещё долго оставалась недоступной для большинства геймеров. Что и говорить, если автор данного материала хотел купить себе GeForce GTX 980 Ti, но так и не дождался падения цены ниже 600 долларов. Дефицита видеокарт тогда не было, а вот жадность продавцов никуда и не думала исчезать, поэтому на первых порах рекомендованные для США 499 долларов превратились в 700 для РФ. Если вы в те далёкие времена купили такую видеокарту и до сих пор продолжаете на ней сидеть, то самое время ознакомиться с результатами любопытного тестирования. 

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Итак, команда TheSpyHood решила оценить производительность старого флагмана, выставив его против нескольких более новых графических чипов. В первую очередь укажем на GeForce GTX 1070, которая стала настоящим прорывом для своего времени, ведь тогда NVIDIA удалось увеличить производительность своих видеокарт ровно в 2 раза. GeForce GTX 1660 SUPER уже не была прорывом и предлагалась как менее дорогая версия GeForce RTX 2060. Здесь вам все бюджетные атрибуты, включая 6 Гб видеопамяти, 192-битную шину и экономию на трассировке лучей, которой попросту нет. GeForce RTX 3050 – это самая горячая новинка этой зимы. Российские геймеры сметают видеокарту с прилавков. Удивительно, но их совсем не останавливает тот факт, что в пересчёте на доллары она стоит 575 вечнозелёных. Давайте сегодня обойдёмся без таблиц и ненужных скриншотов, ведь результаты просты и линейны. 

Получается любопытная картина. Если вы в 2015 году (под Новый год по скидке) купили себе видеокарту GeForce GTX 980 Ti за 570 долларов, то сегодня у вас будет аналогичная производительность с теми пользователями, которые решились выложить 44 000 рублей на GeForce RTX 3050. Это абсурд, ведь прошло столько лет, а вместо роста производительности на доллар мы получили топтание на месте. 

Обратите внимание на видео ниже. Там представлены результаты в 1080р и 2К. В первом случае на первом месте всегда находится GeForce RTX 3050. Новинка умудряется обходить соперников на несколько кадров в секунду, а вот старый флагман топчется в хвосте. А вот в разрешении 2К дела идут на поправку. Количество fps на GeForce GTX 980 Ti выравнивается, а сама она отстаёт от GeForce RTX 3050 всего на пару кадров в секунду. Результаты весьма показательны, а мы признаём, что рекомендованная цена новинки намного ниже, но где вы вообще видели в 2022 году рекомендованные цены? Вне всякого сомнения на рынке есть намного более скоростные видеокарты, вот только сравнивать с ними GeForce GTX 980 Ti нет никакого смысла, ведь идейная наследница GeForce RTX 3080 стоит 130 000 рублей и дороже, а прокачанная GeForce RTX 3080 Ti стоит все 150 тысяч. 

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#видеокарты #geforce gtx 980 ti #тесты #geforce rtx 3050
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