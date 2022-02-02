Только за 1 февраля в магазине Ситилинк куплено больше 200 видеокарт GeForce RTX 3050

Временами поведение людей по ту сторону компьютера нам кажется нелогичным и неправильным. Кто-то покупает дорогущий Ryzen 9 5950X, хотя гораздо дешевле можно взять Core i9-12900K, который в играх будет быстрее. Многих чужой выбор приводит в бешенство, а сами они начинают сыпать оскорблениями забывая о правилах приличия. Нужно признать, что для таких людей интернет – это отдушина, где они чувствуют себя свободными, поскольку в реальной жизни им приходится подавлять свои чувства, выполняя незначительную второстепенную роль в общественной жизни. Казалось бы, кому может помешать выбор сотен людей, которые решили купить видеокарту GeForce RTX 3050 за 47 тысяч рублей. Мы признаём, что это дорого, но бесстрашные интернет войны развернули настоящую войну, доказывая нам насколько ущербен и плох данный графический чип.

реклама

Что же, пусть эти бойцы и дальше продолжают рассказывать нам свои истории, а мы продолжим. В 1 день февраля неожиданно в магазине Ситилинк грянули скидки. Не то что бы мы вам рекомендовали что-то покупать. Скорее нет, чем да, ведь цены всё ещё даже близко не приблизились к нормальным. И всё же: за 1 февраля было куплено 186 штук GeForce RTX 3050. Это просто какой-то рекорд. Сразу видно, что видеокарт пришло в российскую розницу много. А вот цена немного упала. Сегодня самая бюджетная модель производства Palit стоит 44 тысячи рублей. Для любителей альтернативных решений есть видеокарта производства Gigabyte, которая стоит 46 тысяч. Она заинтересовала 24 геймера.

Мегаскидка на GeForce GTX 1660 SUPER. За сегодня карта скинула 33% и оценивается в 49 990 рублей. Пожалуй, такого не было с лета 20212 года. Традиционно неплохо расходятся GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. Ну а самый большой рекорд за GeForce RTX 3080. Ещё недавно модель производства Gigabyte стоила 231 000 рублей, ну а 1 февраля скинула 90 000 рублей и теперь оценивается в 143 тысячи.









анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Сегодня мы писали о невероятных новостях, поступивших из стана разработчиков Эфира. По их словам, переход на Proof of Stake случится в течение 2 месяцев. Эта информация стала полной неожиданностью. Неясно, почему молчит Виталик Бутерин, и как всё это будет реализовано. Неужели в один прекрасный день всем майнерам помашут рукой, заблокировав добычу на видеокартах? Такой сценарий для многих кажется фантастичным, вот только сами разработчики настаивают на том, что их позиция по этому вопросу останется неизменной. Это значит, что уже скоро сотни тысяч видеокарт могут хлынуть на вторичный рынок. Цены на такие модели упадут, а магазины вынуждены будут снижать стоимость новинок. Если верить разработчикам Эфира, то именно такой сценарий нас ждёт. Вот только Виталик Бутерин обещает нам Ethereum 2.0 уже как минимум несколько лет.