Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Это происходит на фоне падения курса криптовалют и неопределённости с положением цифровых денег в РФ
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Нужно признать, что сегодня многие майнеры находятся в подвешенном состоянии. Большинство из них продолжает копать, опасаясь падения курса криптовалют и наступления криптозимы, но закрывать глаза на падение доходности невозможно. Особенно пугающим кажется будущее для майнеров в РФ. Это сегодня нам известно о решении президента разрешить хождение цифровых активов, а весь январь фермеры опасались резкого запрета Биткоина и других альткоинов. Масла в огонь подлил низкий курс криптовалют, а в итоге нервишки у российских майнеров дрогнули. Эксперты сообщают о росте предложений по продаже ферм на вторичном рынке, в то время как количество покупок падает. 

реклама

Доступны данные за январь 2021 года, когда мы стали свидетелями резкого падения курса криптовалют и неопределённости с положением цифровых денег в России. Итак, на вторичном рынке видеокарт фиксируется на 12% больше предложений по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как спрос на майнерскую продукцию упал на 4%. Ощутимо снизился и средний чек за видеокарту на вторичном рынке (-8% по сравнению с декабрём), составивший всего 24 тысячи рублей. Особенно заметно увеличение предложений по готовым майнерским фермам. Так, по сравнению с декабрём количество таких предложений увеличилось на 18%. Это привело к падению средней стоимости как отдельных ферм, так и видеокарт в целом, вот только потенциальные покупатели не спешат расхватывать подешевевший товар. Эксперты фиксируют падение спроса на 9%.

Одним из важных индикаторов, на основе которого аналитики составляют долговременные прогнозы, является изучение пользовательских запросов. В январе число объявлений о продаже ASIC-ферм выросло на 17%, а вот поиск запросов, связанных с майнерскими атрибутами, просел на 27%. Отдельно отмечается, что за 2021 год продажи оборудования для майнеров выросли на 80%, но в данном случае у нас статистика за 12 месяцев, тогда как текущая информация позволяет составить впечатление о положении рынка за январь 2021 года. 

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Поскольку в данном материале речь идёт не только о фермах из видеокарт, но и специализированных ASIC-майнерах, то предугадать развитие событий крайне сложно. Во многом покупательский спрос будет зависеть от курса Биткоина. Если криптовалюты пойдут вверх, то майнеры перестанут паниковать. В то же время, если мы говорим о фермерах, которые копают Эфир, то нужно пожелать их владельцам терпения и крепких нервов, ведь разработчики криптовалюты обещают заблокировать возможность копать монеты через 2 месяца. Чем раньше это случится, тем сильнее будет удар по майнерскому сообществу. Вполне возможно, что разработчики ошиблись, хотя прежде эти ребята не бросались словами на ветер. 

#криптовалюты #биткоин #эфир #майнеры
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Везучий майнер собрал ферму для добычи Биткоина и заработал 18 миллионов рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
197
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
69
Илон Маск не поддержал продажу бургеров за Dogecoin, а в Мьянме владельцам криптовалюты грозит срок
11
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
121
Разработчики Shiba Inu создают метавселенную, но эксперты ждут исчезновения токена в ближайшие годы
7
Сколько ядер нужно для игр в 2022 году – Core i3-12100 за $130 vs Core i9-9900K за $500 в тесте TG
18
Видео: Techland и «Бука» показали, как создавалась русская локализация Dying Light 2
18
Доступная модель Radeon RX 6400 для компактных систем появится в ассортименте ASRock
3
Корейские ученые разработали недорогую технологию получение "зеленого водорода" путем электролиза
13
Мошенники предлагают купить GeForce RTX 3050 за 30 000 р, сделав клон популярного российского ритейлера
15
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
34
Xiaomi выпустит новую версию Redmi Note 11 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ
2
Разработчики Ethereum советуют майнерам прекратить покупку видеокарт - окупить вложения уже не выйдет
16
Снова соло-майнер находит блок и зарабатывает 6,25 BTC
2
Российские геймеры раскупают GeForce RTX 3050, а скидки на видеокарты NVIDIA достигли 90 000 рублей
47
Ультрабюджетная GeForce GT 1010 появилась в продаже – цена в 2 раза выше рекомендованной
28
Обновление до Windows 11 может занять до 8 часов времени
18
Инсайдер: The Elder Scrolls 6, Call of Duty и Starfield будут эксклюзивами для Xbox
6
Выход RX 6500 XT и RTX 3050 привел к удешевлению GTX 1660 Ti/Super
12
NVIDIA может отказаться от понятия «рекомендованная цена» на фоне завышенных цен на GeForce RTX 3050
43

Популярные статьи

Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
101
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
59
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
125
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
16
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
116
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
30
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
61
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году

Сейчас обсуждают

Кристина Рейнхарт
13:19
Приставка - это тот шлак со слабым железом и примитивным управлением, на котором нет ни моддинга и кастомизации игр, ни целых жанров вроде MMORPG, MOBA, RTS, ни возможности нормально поиграть в шутаны...
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Кристина Рейнхарт
13:14
Зеглот, во имя и славу ситилинка!)
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Тилька Шмидт
13:13
На данный момент надежнее и качественнее оптики для передачи информации человечество еще не придумало.
Спутниковый интернет Starlink Premium с большой тарелкой будет надежнее, быстрее и в пять раз дороже
Кристина Рейнхарт
13:12
Для хобби можно и на ПК найти сотни вариантов. Но тем кто ещё и на работе за компом сидит - такое я точно не посоветую.
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Илья Федоров
13:12
А там что в 3ds sms написано?
Мошенники предлагают купить GeForce RTX 3050 за 30 000 р, сделав клон популярного российского ритейлера
Илья Федоров
13:11
Для убедительности.
Мошенники предлагают купить GeForce RTX 3050 за 30 000 р, сделав клон популярного российского ритейлера
swr5
13:10
Да, в некоторых странах есть запрет на исходящий спутниковый сигнал, можно только принимать.
Спутниковый интернет Starlink Premium с большой тарелкой будет надежнее, быстрее и в пять раз дороже
Кристина Рейнхарт
13:10
Главное чтобы соседи остались довольны ;D
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Кристина Рейнхарт
13:09
Работа вполне может быть связана с каким-нить моделированием и рендерингом, для таких дяденек как раз есть смысл покупать топовые карточки.
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Mechanical Man
13:09
Не в курсе про предыдущие, но последний был про 1е января этого года.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем