Это происходит на фоне падения курса криптовалют и неопределённости с положением цифровых денег в РФ

Нужно признать, что сегодня многие майнеры находятся в подвешенном состоянии. Большинство из них продолжает копать, опасаясь падения курса криптовалют и наступления криптозимы, но закрывать глаза на падение доходности невозможно. Особенно пугающим кажется будущее для майнеров в РФ. Это сегодня нам известно о решении президента разрешить хождение цифровых активов, а весь январь фермеры опасались резкого запрета Биткоина и других альткоинов. Масла в огонь подлил низкий курс криптовалют, а в итоге нервишки у российских майнеров дрогнули. Эксперты сообщают о росте предложений по продаже ферм на вторичном рынке, в то время как количество покупок падает.

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Доступны данные за январь 2021 года, когда мы стали свидетелями резкого падения курса криптовалют и неопределённости с положением цифровых денег в России. Итак, на вторичном рынке видеокарт фиксируется на 12% больше предложений по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как спрос на майнерскую продукцию упал на 4%. Ощутимо снизился и средний чек за видеокарту на вторичном рынке (-8% по сравнению с декабрём), составивший всего 24 тысячи рублей. Особенно заметно увеличение предложений по готовым майнерским фермам. Так, по сравнению с декабрём количество таких предложений увеличилось на 18%. Это привело к падению средней стоимости как отдельных ферм, так и видеокарт в целом, вот только потенциальные покупатели не спешат расхватывать подешевевший товар. Эксперты фиксируют падение спроса на 9%.

Одним из важных индикаторов, на основе которого аналитики составляют долговременные прогнозы, является изучение пользовательских запросов. В январе число объявлений о продаже ASIC-ферм выросло на 17%, а вот поиск запросов, связанных с майнерскими атрибутами, просел на 27%. Отдельно отмечается, что за 2021 год продажи оборудования для майнеров выросли на 80%, но в данном случае у нас статистика за 12 месяцев, тогда как текущая информация позволяет составить впечатление о положении рынка за январь 2021 года.

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Поскольку в данном материале речь идёт не только о фермах из видеокарт, но и специализированных ASIC-майнерах, то предугадать развитие событий крайне сложно. Во многом покупательский спрос будет зависеть от курса Биткоина. Если криптовалюты пойдут вверх, то майнеры перестанут паниковать. В то же время, если мы говорим о фермерах, которые копают Эфир, то нужно пожелать их владельцам терпения и крепких нервов, ведь разработчики криптовалюты обещают заблокировать возможность копать монеты через 2 месяца. Чем раньше это случится, тем сильнее будет удар по майнерскому сообществу. Вполне возможно, что разработчики ошиблись, хотя прежде эти ребята не бросались словами на ветер.