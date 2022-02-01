Экземпляр полностью работоспособен, хотя и не имеет драйверов

В 1 квартале текущего года в продажу должны поступить видеокарты Intel. Это будет очередная попытка выйти на перспективный рынок, где безраздельно властвует NVIDIA с долей в 80%, а оставшиеся 20% с большим трудом удерживает AMD. Ожидается, что это приведёт к резкому росту конкуренции и падению средних цен на графические чипы. Неясно, удастся ли Intel во время полупроводникового кризиса выпустить сколько-нибудь заметную партию видеокарт, но отрицать позитивное влияние конкуренции на рынок было бы глупо. Сообщается, что флагман ARC Alchemist получит немалые 512 EU, включающие 4096 ядер. Шина памяти будет всего лишь 256-битной, а количество этой памяти не превысит 16 Гб. Предполагается, что размер графического чипа будет даже больше, чем у флагмана Radeon RX 6900 ХТ (396 мм2 против 336 мм2). Всё это пока на уровне первых утечек, поэтому сосредоточимся на уже известных фактах.

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Многие полагают, что это первая попытка для Intel выти на рынок видеокарт. Если вы думаете также, то сильно ошибаетесь, ведь в 2008 году к производству готовился продвинутый графический чип Larrabee, известный под имением Knights Ferry. Как и сегодня, на видеокарты возлагались большие надежды, вот только Intel допустила фундаментальную ошибку, задействовав в производстве набор инструкций х86. В результате видеокарта больше напоминала Франкенштейна, объединившего всё худшее от графических чипов и процессоров. Для сложных подсчётов видеокарта полагалась на софт, что привело к низкой производительности по сравнению с находившимися на рынке конкурентами. На самом деле идея была отличная, ведь в теории технология позволяла ещё в 2008 году реализовать сложные эффекты трассировки в играх, а также множество продвинутых функций, необходимых для рабочих задач.

Larrabee оказался провалом, заставившим Intel надолго забыть о желании выйти на рынок видеокарт. Судя по всему, с годами неудачи стали забываться, но пока мы всё ждём появления на рынке ARC Alchemist, с аукциона на eBay ушёл единственный рабочий прототип видеокарты Larabee на планете. Неясно, откуда предыдущий владелец его взял, и почему так долго хранил молчание, но количество вырученных денег не кажется впечатляющим. Так, за уникальный графический чип, находящийся в одном экземпляре, было получено 4650 евро, что равняется 5 230 долларам.

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Видеокарта представляет собой инженерный образец, но полностью функциональна. Она способна запускаться в системе, но идёт без графических драйверов. Это значит, что использовать её в реальных задачах не получится. Видеокарта была упакована в специальный футляр, а имя счастливого владельца неизвестно. Возможно, мы ещё увидим результаты тестов, хотя смотреть нам не на что, ведь производительность Larabee удручала ещё в 2008 году, тем более, что драйверов для запуска приложений в природе просто не существует.