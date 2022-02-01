Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Везучий майнер собрал ферму для добычи Биткоина и заработал 18 миллионов рублей
За январь уже несколько человек смогли получить монеты при шансах, близких к нулю
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Алгоритм добычи Биткоинов давно изучен. Он понятен и прозрачен, а значит не имеет никаких сюрпризов. И всё же, в последнее время происходит что-то невообразимое. Так, только за январь несколько майнеров смогли стать счастливыми обладателями блоков из нескольких Биткоинов, имея незначительное по мощности по сравнению с крупными игроками железо. К примеру, первый из них мог похвастать наличием устройства аналогичного одному Antminer S19 Pro (126 TH/s), в то время как второй не дотягивал даже до одного ASIC-майнера (86 TH/s). Все майнеры пытались копать Битокины в соло, а значит шанс получить блок пусть и превышал ноль, но выглядят уж слишком фантастично. 

реклама

Похоже, соло-майнеры поймали удачу за хвост, ведь сегодня ещё один шахтёр умудрился получить блок с 6.25 монетами Биткоина, стоимость которых оценивается в 240 000 долларов (больше 18 миллионов рублей). Стоит признать, что в данном случае шахтёр владел огромной по меркам предыдущих везунчиков мощностью. В его распоряжении находилось более 10 устройств с общим хешрейтом 1,14 PH/s. Если предположить, что парень копал с помощью популярного Antminer S19 Pro, то в его распоряжении было 11 таких ASIC-майнеров. Эксперты отмечают, что сегодня цена одного устройства составляет 10 000 долларов и дороже. Неясно, сколько времени до этого майнер пытался добывать Биткоин, но сам он оказался в большом плюсе. 

Вполне возможно, что после очередной удачи майнера-одиночки, в сети с новой силой разгорится теория, согласно которой алгоритм заточен под соло-майнинг. Сатоши мог предполагать, что в будущем фермеры будут объединяться в сообщества для повышения эффективности добычи. Это значит, что он хотел уровнять шансы, сделав возможным случайное выпадение вознаграждения для неизвестных счастливчиков. К сожалению, разработчики по этому поводу немногословны. Они не подтверждают, но и не опровергают описанную выше теорию, что только нагнетает обстановку вокруг соло-майнинга. 

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомни, раз в 10 минут общая система выдаёт по 1 блоку, внутри которого скрываются 6.25 монет. Алгоритм создан таким образом, чтобы со временем количество монет снижалось, а в первые недели после создания Биткоина вознаграждение было так велико, что позволило Сатоши Накамото на относительно мощном домашнем ПК скопить 1 миллион монет. Споры о количестве этих монет и многих других нюансах идут до сих пор, но в данном случае особый интерес представляет тот факт, что майнеры с небольшим хешрейтом умудряются выигрывать блоки. В качестве сравнения можем привести мощность одной из крупных майнинговых компаний Foundry. Согласно официальным данным, хешрейт доступного железа там составляет 33 803 PH/s, что почти в 30 тысяч раз больше, чем у счастливчика из текущего материала. Эксперты отмечают, что шансы на успех соло-майнера по сравнению с такими гигантами кажутся невероятными. 

#майнинг #биткоин
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
Биткоин начал неделю с падения, а Эфир продолжает дешеветь, снижая доходность майнинга криптовалюты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
144
Предварительный список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
4
Мемы дорожают -киты скупают миллиарды Shiba Inu, а некоторые собачьи токены растут на 3000% за месяц
13
Илон Маск не поддержал продажу бургеров за Dogecoin, а в Мьянме владельцам криптовалюты грозит срок
10
Биткоин начал неделю с падения, а Эфир продолжает дешеветь, снижая доходность майнинга криптовалюты
33
«Ростелеком» купит голосующую долю в онлайн сервисе GeForce NOW и повысит тарифы на услуги
32
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
114
Сколько ядер нужно для игр в 2022 году – Core i3-12100 за $130 vs Core i9-9900K за $500 в тесте TG
17
Разработчики Shiba Inu создают метавселенную, но эксперты ждут исчезновения токена в ближайшие годы
6
Видео: Techland и «Бука» показали, как создавалась русская локализация Dying Light 2
17
Можно ли разогнать твердотельный накопитель – Intel пыталась создать оверклокерскую утилиту для SSD
5
Сoindesk: Пользователи уличили соучредителя DeFi-платформы Wonderland в мошенничестве
2
Ультрабюджетная GeForce GT 1010 появилась в продаже – цена в 2 раза выше рекомендованной
23
Корейские ученые разработали недорогую технологию получение "зеленого водорода" путем электролиза
11
Обновление до Windows 11 может занять до 8 часов времени
17
Xiaomi выпустит новую версию Redmi Note 11 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ
2
Инсайдер: The Elder Scrolls 6, Call of Duty и Starfield будут эксклюзивами для Xbox
6
AMD и NVIDIA стремительно сокращают отставание от Intel по величине выручки
15
В России могут начать выделять гранты на разработку «патриотических» видеоигр
26
Проблемы китайской авиатранспортной отрасли грозят усугублением дефицита чипов
+

Популярные статьи

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
144
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
77
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
36
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
117
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
27
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
12
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
58
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
7
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
16

Сейчас обсуждают

Анатолий Боровской
21:28
Ничего там пылью не забивается на вентиляторах - или вы курите беспросветно в помещении? Так в этом случае у вас не только видеокарта, но и диски покроются несмываемым вязким налетом. Вентиляторы EVGA...
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
Артур Артурович
21:28
Мы этот пос уже с 2017 слышим, всё никак не приходит
NVIDIA официально подняла отпускные цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии в Европе на 6%
ev_rus
21:26
Многобукф не читай.
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
ev_rus
21:26
Продать старье, пока есть возможность на вторичке не плохо и взять новую актуальную карту, из магазина, намного разумнее. Плюс есть люди вообще остались без видеокарты, продали или сломалась, либо ком...
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
korney
21:25
Ев_рус_мудак законченный, или ... Слов/знаков выше крыши.
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
omoikane
21:25
большинство коинов не майнятся их там не один десяток. Но многие коины существуют например на сети эфира или трона. В том числе USDT. Есть и другие и в основном они выполняют вспомогательную функцию д...
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Mike Pickler
21:25
Трансгуманистов то зачем приплел, нал хорошо, блокчейн хорошо, центр валюта от цб отстой, налоги платить не буду, а то что, вот тебе мнение трансгуманист а.
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
DoctorDno
21:23
Тем, кто постарше, есть куда деньги всыпать кроме игр. Сам решил в этом поколении не менять, в итоге не заметил, как инструмента для хобби набрал уже на сотню.
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Влад Gray
21:22
Как вот такую новость откроешь, то уже знаешь, кто писал, и что кроме фигни какой-то, ничего не будет, даже читать не стал.
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
korney
21:21
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем