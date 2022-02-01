За январь уже несколько человек смогли получить монеты при шансах, близких к нулю

Алгоритм добычи Биткоинов давно изучен. Он понятен и прозрачен, а значит не имеет никаких сюрпризов. И всё же, в последнее время происходит что-то невообразимое. Так, только за январь несколько майнеров смогли стать счастливыми обладателями блоков из нескольких Биткоинов, имея незначительное по мощности по сравнению с крупными игроками железо. К примеру, первый из них мог похвастать наличием устройства аналогичного одному Antminer S19 Pro (126 TH/s), в то время как второй не дотягивал даже до одного ASIC-майнера (86 TH/s). Все майнеры пытались копать Битокины в соло, а значит шанс получить блок пусть и превышал ноль, но выглядят уж слишком фантастично.

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Похоже, соло-майнеры поймали удачу за хвост, ведь сегодня ещё один шахтёр умудрился получить блок с 6.25 монетами Биткоина, стоимость которых оценивается в 240 000 долларов (больше 18 миллионов рублей). Стоит признать, что в данном случае шахтёр владел огромной по меркам предыдущих везунчиков мощностью. В его распоряжении находилось более 10 устройств с общим хешрейтом 1,14 PH/s. Если предположить, что парень копал с помощью популярного Antminer S19 Pro, то в его распоряжении было 11 таких ASIC-майнеров. Эксперты отмечают, что сегодня цена одного устройства составляет 10 000 долларов и дороже. Неясно, сколько времени до этого майнер пытался добывать Биткоин, но сам он оказался в большом плюсе.

Вполне возможно, что после очередной удачи майнера-одиночки, в сети с новой силой разгорится теория, согласно которой алгоритм заточен под соло-майнинг. Сатоши мог предполагать, что в будущем фермеры будут объединяться в сообщества для повышения эффективности добычи. Это значит, что он хотел уровнять шансы, сделав возможным случайное выпадение вознаграждения для неизвестных счастливчиков. К сожалению, разработчики по этому поводу немногословны. Они не подтверждают, но и не опровергают описанную выше теорию, что только нагнетает обстановку вокруг соло-майнинга.

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Напомни, раз в 10 минут общая система выдаёт по 1 блоку, внутри которого скрываются 6.25 монет. Алгоритм создан таким образом, чтобы со временем количество монет снижалось, а в первые недели после создания Биткоина вознаграждение было так велико, что позволило Сатоши Накамото на относительно мощном домашнем ПК скопить 1 миллион монет. Споры о количестве этих монет и многих других нюансах идут до сих пор, но в данном случае особый интерес представляет тот факт, что майнеры с небольшим хешрейтом умудряются выигрывать блоки. В качестве сравнения можем привести мощность одной из крупных майнинговых компаний Foundry. Согласно официальным данным, хешрейт доступного железа там составляет 33 803 PH/s, что почти в 30 тысяч раз больше, чем у счастливчика из текущего материала. Эксперты отмечают, что шансы на успех соло-майнера по сравнению с такими гигантами кажутся невероятными.