Январь 2022 года запомнится нам как месяц крушения надежд геймеров. Посудите сами, если нам говорят о том, что в продажу поступит одна бюджетная видеокарта, то это уже хорошие новости, а если сообщают о выходе сразу двух видеокарт – то впору праздновать. Увы, вместо хороших новостей январь принёс массу негатива. Radeon RX 6500 XT появилась в российских магазинах за 43 тысячи рублей, а GeForce RTX 3050 промелькнула за 46 тысяч, но тут же исчезла из продажи. Как позднее выяснилось, ни NVIDIA, ни AMD не смогли обеспечить розницу достаточным количеством графических чипов, что привело к тотальному дефициту во всём мире. Спустя несколько дней ситуация улучшилась, но до победы над высокими ценами и перекупщиками ещё далеко.
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Давайте признаем, что до тех пор, пока существуют криптовалюты и возможность добывать Эфир или другие альткоины на видеокартах, геймеры будут страдать. Это факт и дело уже не в том, что какая-то видеокарта имеет низкий хешрейт, ведь весь рынок настолько сильно зависим от майнеров, что цена формируется без оглядки на рекомендованную. Мало того, у геймеров сформировался отложенный спрос, поэтому рынок способен поглотить миллионы видеокарт даже без скидок и выгодных распродаж.
Поскольку низких цен в обозримом будущем не будет, самое время смириться и купить то, что больше вам подходит по деньгам. Сегодня мы перечислим наиболее популярные предложения, которые покупали в последний день января 2022 года в магазине Ситилинк. Прежде всего GeForce RTX 3050. По сравнению с первым днём, когда геймеры купили такую видеокарту в количество более чем 150 единиц, у нас наблюдается не такая высокая активность, но даже 55 единиц за сутки – это весьма неплохо. Мы не станем вас убеждать, что 47 тысяч рублей – это выгодно. Скорее нет, вот только за аналогичную стоимость вы купите только GeForce GTX 1660, тогда как GeForce RTX 3050 не только быстрее, но и может предложить волшебные лучики. В продаже есть три различные модели, но высокой популярностью пользуется самая недорогая.
Radeon RX 6500 XT за 33 тысячи рублей – это дорого или нет? Если исходить из того, что рекомендованная цена должна стартовать с 18 000 рублей, то дорого, а вот сравнивая с GeForce GTX 1650 за 27 тысяч – вполне конкурентно. По факту, Radeon RX 6500 XT слегка уступает GeForce GTX 1660, вот только последняя стоит на 12 000 дороже. В наличии две разные модели, поэтому делайте выбор ответственно.
Часть геймеров не выдержала и купила GeForce RTX 3060. Мы прекрасно понимаем этих ребят, ведь в данном случае у нас прекрасная видеокарта с огромным запасом прочности. Она легко тянет все игры в 2К, а значит будет радовать вас многие годы. Надеемся, что к этому моменту майнеры перестанут докучать геймерам, и вы сможете купить себе что-то получше и поновее.
Традиционно, наш обзор не может обойтись без упоминания GeForce GTX 1050 Ti. Самая недорогая модель стоит 23 590 рублей. Мы рекомендуем добавить ещё несколько тысяч и взять GeForce GTX 1650, но с такой логикой уже лучше добавить ещё и взять Radeon RX 6500 XT, а там – доплатить, купив GeForce RTX 3050. Словом, если вы не располагаете большим количеством денег, то GeForce GTX 1050 Ti – это лучший выбор. Многие из указанных выше видеокарт можно смело назвать бестселлерами, ну а количество купленных единиц вы видите и без нас.