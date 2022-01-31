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Уже больше года по сети ходят слухи о скором выходе недорогой видеокарты GeForce GT 1010. Якобы, это будет самая бюджетная модель, в задачи которой входит не решение проблем геймеров, а реализация складских запасов. Здесь всё логично, ведь во время производства видеокарт происходит отбраковка определённого количества графических чипов. Часть из них имеет проблем больше, а другая – меньше. К примеру, если вы планируете создать GeForce GTX 1080, то отбраковка может пойти на GeForce GTX 1060, ну а находящиеся в самом плачевном состоянии GPU уйдут на бюджетную GeForce GT 1030. Очевидно, что всегда есть место для манёвра, ведь полумёртвые графические чипы можно направить на производство GeForce GT 1010.

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Так вот, далеко не всем нужны игровые видеокарты. Многим просто требуется вывод изображения на монитор. Вот только сегодня даже бюджетная GeForce GT 1030 стоит дороже 100 долларов. Получается, что потенциальный покупатель вынужден обращаться на вторичный рынок, где ему могут подсунуть что угодно, либо переплачивать десятки долларов. Именно в свете этой информации особую ценность имела GeForce GT 1010. Не так важно, что она не сможет запускать игры, как привлекает возможность купить её за 40 долларов. 

Как оказалось, надеяться на низкую цену в условиях полупроводникового кризиса не приходится. Так, на площадке Taobao новинка появилась по цене 450 юаней, что соответствует 70 долларам. Получается, что даже в Китае мы наблюдаем почти двукратный рост по сравнению с рекомендованной стоимостью, ну а в российскую розницу новинка доедет за 90 и более долларов. Не так важно, с какой целью NVIDIA хочет выпустить в продажу новый бюджетный графический чип. В любом случае продукт должен был найти своего покупателя. Вот только продавцы и производители видеокарт имеют на этот счёт своё мнение, которое явно не совпадает с нашим. 

Напомним, GeForce GT 1010 получит 2 Гб видеопамяти, работающий на узкой 64-битной шине. Сам графический чип выполнен по 14-нм технологическому процессу и принадлежит к архитектуре Pascal. Он включает всего 256 ядер CUDA и довольствуется 30 Вт энергии. В продажу поступят модели с интерфейсом HDMI и VGA. Это значит, что владельцы офисных мониторов могут не переживать о совместимости, ведь большинство старых мониторов оснащено именно VGA-выходом. 

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А вы бы купили для офиса GeForce GT 1010 за 90 долларов, или предпочли бы взять бывшую в употреблении GeForce GT 710 или более возрастную модель на вторичном рынке? 

#nvidia #видеокарта #geforce gt 1010
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