GeForce GT 1010 демонстрирует производительность на уровне интегрированного графического чипа Intel Iris Xe

GeForce RTX 3050 оказалась весьма противоречивой. Если бы не полупроводниковый кризис и засилье майнеров, то никто бы даже не посмотрел в сторону видеокарты с производительностью GeForce GTX 1660 Ti по цене 275 евро в 2022 году. Вот только все эти факторы в силе, а значит нет ничего удивительного в том, что российские геймеры готовы покупать новинку даже за 600 долларов. Получается патовая ситуация, когда магазины прекрасно знают о понятии отложенного спроса, когда сотни и даже миллионы геймеров по всему миру находятся в ожидании скидок. Именно поэтому розница не спешит снижать цены. В свою очередь геймеры пытаются бойкотировать выход новинок, но из-за огромного количества нуждающихся продажи всё же идут относительно неплохо.

реклама

Что же, если вы думали, что GeForce RTX 3050 – это спорная видеокарта 2022 года, то у NVIDIA для вас есть большущий сюрприз. Так, уже вскоре в продажу поступит новая видеокарта GeForce GT 1010. Похоже, это самый младший графический чип семейства Pascal. Удивлены, ведь сегодня балом правит архитектура Ampere? Судя по всему, у зелёных на складах скопилось много старых бракованных графических чипов, поэтому было решено пустить их в дело. Мы не станем даже пытаться перечислять технические характеристики GeForce GT 1010. Вы ведь не собираетесь покупать новинку? Ну и хорошо, ведь там всего 2 Гб видеопамяти GDDR5, работающих по 64-битной шине. Среди позитивных сторон – полное отсутствие дополнительного питания. Среди негативных – крайне низкая производительность абсолютно во всех задачах. Похоже, нет ни одного приложения, где новинка могла бы показать себя с лучшей стороны. Единственное её предназначения в том, чтобы выступать в качестве затычки в том случае, если вы по каким-либо причинам купили процессор AMD, а после у вас не хватило денег на любую другую видеокарту.

Эксперты отмечают, что она приблизительно равна старушке GeForce GT 710, и намного медленнее GeForce GT 1030. В данном случае намного – это на 33 и выше процента. А вообще приходится признать, что новинка окажется даже медленнее, чем интегрированный графический чип, который можно встретить чуть ли не на каждом процессоре Alder Lake – Intel Iris Xe. Если вам просто нужна видеокарта для вывода изображения на монитор, то это будет идеальным выбором, позволяющим неплохо сэкономить. Во всех остальных случаях – это просто трата денег. Кстати, рекомендованная цена (а такая сегодня бывает?) за GeForce GT 1010 составляет 40 долларов для США и 40 евро для Европы. Скорее всего, в российские магазины видеокарта приедет по цене от 70 евро, или дороже. В конце концов, это ведь самая новая видеокарта!

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



