Если вашего смартфона нет в списке, то он с высокой долей вероятностью не получит новую прошивку MIUI 13

Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 в рамках первой волны. Отдельные энтузиасты получили возможность скачать предварительные образы, что позволило получить представление о новых функциях гораздо раньше, чем прошивка прилетит по воздуху официально. Приходится констатировать, что без ответа остался вопрос полного списка поддерживаемых аппаратов. Что же, сегодня у нас хоть и не финальный, но весьма правдоподобный перечень аппаратов, которые претендуют на получение MIUI 13 в 2022 году.

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Давайте к срокам: сообщается, что смартфоны серии Redmi Note должны начать получать обновление в 1 квартале 2022 года. Скорее всего, речь идёт о китайской версии, в то время как европейские и глобальные образы будут доступны немного позднее. Телефоны серии Redmi K 30/40 уже находятся на бета-тесте с конца декабря. На более новые телефоны прошивка уже начала поступать, но даже серия Redmi K 30 будет обновлена в рамках первой волны. Аналогичная ситуация и с Mi 10 (все аппараты десятой серии флагманов), ну а более новые Mi 11 и Mi 12, как обычно, стоят особняком и уже начали получать первые стабилки.

В данном случае список состоит из 57 аппаратов. Скорее всего, половина из них никогда вам не попадалась на глаза и не была доступна для российского рынка. Это не значит, что таких телефонов на руках у наших читателей нет, ведь многие в последнее время хотят сэкономить, покупая смартфоны с большими скидками на китайских платформах.

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Повторимся, если вы хотите скачать предварительную версию MIUI 13, то направляйтесь в наш материал. В любом другом случае вам стоит знать, что ваш телефон получит или не получит новую прошивку. Для многих это может стать решающим фактором, ведь лишённый обновлений аппарат сильно теряет в цене и считается устаревшим. Кстати, все указанные выше смартфоны получат прошивку на базе новой мобильной ОС Android 12.