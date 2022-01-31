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Предварительный список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
Если вашего смартфона нет в списке, то он с высокой долей вероятностью не получит новую прошивку MIUI 13
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Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 в рамках первой волны. Отдельные энтузиасты получили возможность скачать предварительные образы, что позволило получить представление о новых функциях гораздо раньше, чем прошивка прилетит по воздуху официально. Приходится констатировать, что без ответа остался вопрос полного списка поддерживаемых аппаратов. Что же, сегодня у нас хоть и не финальный, но весьма правдоподобный перечень аппаратов, которые претендуют на получение MIUI 13 в 2022 году. 

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Давайте к срокам: сообщается, что смартфоны серии Redmi Note должны начать получать обновление в 1 квартале 2022 года. Скорее всего, речь идёт о китайской версии, в то время как европейские и глобальные образы будут доступны немного позднее. Телефоны серии Redmi K 30/40 уже находятся на бета-тесте с конца декабря. На более новые телефоны прошивка уже начала поступать, но даже серия Redmi K 30 будет обновлена в рамках первой волны. Аналогичная ситуация и с Mi 10 (все аппараты десятой серии флагманов), ну а более новые Mi 11 и Mi 12, как обычно, стоят особняком и уже начали получать первые стабилки. 

В данном случае список состоит из 57 аппаратов. Скорее всего, половина из них никогда вам не попадалась на глаза и не была доступна для российского рынка. Это не значит, что таких телефонов на руках у наших читателей нет, ведь многие в последнее время хотят сэкономить, покупая смартфоны с большими скидками на китайских платформах. 

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Повторимся, если вы хотите скачать предварительную версию MIUI 13, то направляйтесь в наш материал. В любом другом случае вам стоит знать, что ваш телефон получит или не получит новую прошивку. Для многих это может стать решающим фактором, ведь лишённый обновлений аппарат сильно теряет в цене и считается устаревшим. Кстати, все указанные выше смартфоны получат прошивку на базе новой мобильной ОС Android 12. 

  1. Poco X3 Pro
  2. Redmi Note 10 JE
  3. Mi 11
  4. Redmi Note 11 Pro+
  5. Redmi Note 8 2021
  6. Redmi Note 9 Pro
  7. Poco F3
  8. Redmi K30S Extreme Edition
  9. POCO F3 GT
  10. Redmi K30 Extreme Edition
  11. Mi Pad 5 Pro
  12. Redmi Note 10
  13. Mi 11 Ultra
  14. Redmi Note 11 Pro 5G
  15. Mi Pad 5 Pro 5G
  16. Redmi K40 Gaming Edition
  17. Redmi Note 11S
  18. Mi 10 Extreme Edition
  19. Redmi K40
  20. Mi 10 Pro
  21. Mi 11i
  22. POCO X3 GT
  23. Mi Pad 5
  24. Redmi 10X
  25. Redmi K30 5G
  26. Mi 11
  27. Mi 10 Youth Edition
  28. Mi 11 Lite 5G
  29. Redmi 10 Prime
  30. Redmi Note 9
  31. Redmi Note11 Pro
  32. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  33. Mi 11X
  34. Redmi 10X Pro
  35. Mi 11 Pro
  36. Redmi K40 Game Enhanced   Edition
  37. Mi 11T Pro
  38. Mi Mix Fold
  39. Redmi K30
  40. Mi 11X Pro
  41. Mi MIX 4
  42. Redmi Note 11 5G
  43. Mi 11 Lite
  44. Redmi K30i 5G
  45. Mi 11 Lite 5G NE
  46. Mi 10
  47. Redmi Note 11 Pro
  48. Xiaomi Civi
  49. Mi CC9 Pro
  50. Redmi Note 10 Pro
  51. Mi 11 Youth Edition
  52. Mi 10S
  53. Redmi 10
  54. Mi 11T
  55. Redmi K40 Pro
  56. Redmi K30 Pro
  57. Mi 11 Lite NE
#xiaomi #miui 13 #прошивка
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