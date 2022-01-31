Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 в рамках первой волны. Отдельные энтузиасты получили возможность скачать предварительные образы, что позволило получить представление о новых функциях гораздо раньше, чем прошивка прилетит по воздуху официально. Приходится констатировать, что без ответа остался вопрос полного списка поддерживаемых аппаратов. Что же, сегодня у нас хоть и не финальный, но весьма правдоподобный перечень аппаратов, которые претендуют на получение MIUI 13 в 2022 году.
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Давайте к срокам: сообщается, что смартфоны серии Redmi Note должны начать получать обновление в 1 квартале 2022 года. Скорее всего, речь идёт о китайской версии, в то время как европейские и глобальные образы будут доступны немного позднее. Телефоны серии Redmi K 30/40 уже находятся на бета-тесте с конца декабря. На более новые телефоны прошивка уже начала поступать, но даже серия Redmi K 30 будет обновлена в рамках первой волны. Аналогичная ситуация и с Mi 10 (все аппараты десятой серии флагманов), ну а более новые Mi 11 и Mi 12, как обычно, стоят особняком и уже начали получать первые стабилки.
В данном случае список состоит из 57 аппаратов. Скорее всего, половина из них никогда вам не попадалась на глаза и не была доступна для российского рынка. Это не значит, что таких телефонов на руках у наших читателей нет, ведь многие в последнее время хотят сэкономить, покупая смартфоны с большими скидками на китайских платформах.
Повторимся, если вы хотите скачать предварительную версию MIUI 13, то направляйтесь в наш материал. В любом другом случае вам стоит знать, что ваш телефон получит или не получит новую прошивку. Для многих это может стать решающим фактором, ведь лишённый обновлений аппарат сильно теряет в цене и считается устаревшим. Кстати, все указанные выше смартфоны получат прошивку на базе новой мобильной ОС Android 12.
- Poco X3 Pro
- Redmi Note 10 JE
- Mi 11
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 8 2021
- Redmi Note 9 Pro
- Poco F3
- Redmi K30S Extreme Edition
- POCO F3 GT
- Redmi K30 Extreme Edition
- Mi Pad 5 Pro
- Redmi Note 10
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 11S
- Mi 10 Extreme Edition
- Redmi K40
- Mi 10 Pro
- Mi 11i
- POCO X3 GT
- Mi Pad 5
- Redmi 10X
- Redmi K30 5G
- Mi 11
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 9
- Redmi Note11 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Mi 11X
- Redmi 10X Pro
- Mi 11 Pro
- Redmi K40 Game Enhanced Edition
- Mi 11T Pro
- Mi Mix Fold
- Redmi K30
- Mi 11X Pro
- Mi MIX 4
- Redmi Note 11 5G
- Mi 11 Lite
- Redmi K30i 5G
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 10
- Redmi Note 11 Pro
- Xiaomi Civi
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11 Youth Edition
- Mi 10S
- Redmi 10
- Mi 11T
- Redmi K40 Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi 11 Lite NE