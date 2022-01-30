Итоги народного голосования стали доступны на сайте 3DCenter

Осенью 2021 года эксперты констатировали, что видеокарты продолжают дорожать, а на фоне набирающих популярность криптовалют надеяться геймерам нужно исключительно на выход графических чипов следующего поколения. В какой-то момент Биткоин начал дешеветь, а нам сообщили о скором выходе двух бюджетных видеокарт. Первой на прилавки должна была хлынуть Radeon RX 6500 XT, а следом – GeForce RTX 3050. Последняя оказалась в большом дефиците и появилась в российской рознице за 46 000 рублей. Вся партия была раскуплена несмотря ну завышенную цену. Что до Radeon RX 6500 XT, то здесь ситуация немного иная.

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Дело в том, что видеокарта изначально предлагалась за 40 000 рублей, а сегодня её можно купить за 33 тысячи и дешевле, в зависимости от того, готовы ли вы брать товары на сомнительных площадках. Это далеко от 17 999 рублей, которые значатся в качестве рекомендованных для России, но куда выгоднее, чем брать GeForce GTX 1650 за 27 тысяч. А вообще по этому поводу можно поспорить, что и сделали на сайте 3DCenter, опубликовав опрос, предлагая читателям выбрать наиболее близкое каждому из них мнение по этому вопросу.

Хорошая видеокарта, но у меня уже есть лучше

Видеокарта понравилась, поэтому или уже купил её или планирую брать

Сама видеокарта хороша, а вот цена на неё выше моих возможностей

Посредственная видеокарта с завышенной розничной ценой

Видеокарта не вызывает эмоций не зависимо от цены

Проходняк, к которому есть масса вопросов, даже не учитывая высокую цену

Отвратительная видеокарта с завышенной ценой

Просто ужасная видеокарта, которую я бы не купил по любой цене

Полный провал в цене и производительности

Просто ужас (причина не в цене и не в производительности).

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Как видите, больше всего голосовавших (72%) остались критически недовольны ценой и производительностью Radeon RX 6500 XT. 31% потенциальных покупателей уверяют, что даже не стали бы подходить к новинке, пусть она и стоила бы рекомендованные 199 долларов. Всего 20% голосовавших отнеслись к запуску терпимо, а вот число тех, кому видеокарта понравилась не превышает 4%. Для нас это просто цифры, а вот для производителя тревожный звоночек. Всё это может значить опасность потери репутации. AMD уже несколько лет теряет рыночную долю. Графические чипы последнего поколения должны были остановить падение, но сделать это не удалось. Мало того, AMD не только умудрилась выпустить провальную карту, но и ополчить против себя сообщество геймеров, многие из которых при прочих равных в будущем будут выбирать продукцию NVIDIA.