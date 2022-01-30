Две модели GeForce GTX 1650 в Ситилинк куплены в количестве больше 60 единиц

Спустя несколько дней с начала продаж GeForce RTX 3050 стоит констатировать, что все доступные в российской рознице видеокарты раскуплены. Первая партия оказалась крошечной, а когда ожидать поступления новых графических чипов, никто не знает. Как это обычно бывает, цены были намного выше ожидаемых. В итоге геймеры разобрали небольшое количество видеокарт по 47 тысяч, по 50 тысяч и дороже. Осуждать этих ребят мы не будем, ведь многие полагают, что это хороший вариант, не осознавая, что рекомендованная цена превышена более чем в 2 раза.

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Поскольку GeForce RTX 3050 раскуплены, а желание покупать осталось, 29 января мы наблюдали повышенный всплеск интереса к видеокартам, о чём сегодня и поговорим. Лучше всего расходилась GeForce GTX 1650. Две модели производства MSI и Palit заинтересовали больше 60 пользователей. В данном случае решающим фактором является цена, ведь за 27 тысяч рублей вы не найдёте ничего более скоростного. Здесь самое время указать, что примерно столько же должна была стоить GeForce RTX 3050, но вы об этом знаете и без нас.

Снова в тренде GeForce GTX 1050 Ti. В последнее время мы не можем назвать её идеальным вложением денег, ведь за 23 590 рублей вы получите возможность запускать игры на средних и низких настройках качества. Доплатив всего несколько тысяч, можно взять GeForce GTX 1650, которая в данном случае предлагает более внушительный потенциал. 29 января GeForce GTX 1050 Ti заинтересовала 28 геймеров.

Совсем неожиданно в лидеры выбилась GeForce RTX 3060. За сутки модель производства Palit купили в количестве 18 единиц. Очень неплохо учитывая её довольно высокую цену. Судя по всему, эти ребята устали ждать появления в продаже GeForce RTX 3050, поэтому решили докинуть ещё 25 тысяч, избавившись от необходимости думать о покупке видеокарты на несколько лет вперёд.

Если помните, на прошлой неделе в продажу поступила Radeon RX 6500 XT. Она стоила около 40 000 рублей, что вызвало бурю негатива в адрес магазинов. Что же, сегодня новинка доступна за 33 000 рублей. Она гораздо быстрее GeForce GTX 1650, а стоит на 5 тысяч дороже. Геймеры пока не осознали её преимуществ, поэтому какое-то количество есть в наличии. Вполне возможно, когда вы эту новость прочитаете, все Radeon RX 6500 XT уже уйдут в руки новых покупателей. Видеокарта не хватает звёзд с неба, предлагая всего 4 Гб видеопамяти и 64-битный интерфейс, но всё это не так важно, ведь чистая производительность у неё позволяет запускать игры в разрешении 1080р на средних и высоких настройках графики.

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Это далеко не все предложения со скидками. К примеру, есть GeForce RTX 2060, цена на которую упала на 25%. В данном случае перед нами модель на 12 Гб, которая больше интересна майнерам, поэтому геймеры её брать и отказываются.