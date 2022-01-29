На что способна видеокарта 2016 года выпуска спустя 6 лет после поступления в продажу? Давайтер разбираться

Старушка GeForce GTX 1070 поступила на прилавки магазинов летом 2016 года. Это были времена, когда о существовании майнеров ещё никто не слышал, а полупроводниковый кризис не нагрянул, унеся в неизвестном направлении все видеокарты. На самом деле не все, ведь часть досталась перекупщикам, но сегодня не об этом. Спустя 6 лет после выхода GeForce GTX 1070 у геймеров появилась возможность опробовать мощь нового графического чипа GeForce RTX 3050. Видеокарта получила рекомендованную цену в 250 долларов, но поступила на прилавки европейских магазинов по 400 и дороже, а в российскую розницу и вовсе приехала по 600 долларов. Удивительно, но в 2016 GeForce GTX 1070 получила рекомендованную цену 499 долларов, а в российских магазинах её можно было встретить за 600 долларов уже через несколько недель после релиза.

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Получается, что перед нами идентичные по стоимости модели. И что же нам предлагает NVIDIA спустя 6 лет? Разобраться в этом вопросе нелегко, но команда Benchmark готова дать ответ на сложный вопрос. Результаты представлены в разрешении 1080р, настройки графики были выбраны автоматически, а в качестве процессора задействовался Core i5-12600K. Перед тем, как вы изучите результаты добавим, что автор данного материала купил такую видеокарту в 2017 году. Она прекрасно справлялась со своими задачами и в 2020 была успешно продана после перехода на более мощную GeForce RTX 2070 Super. Возможно, именно поэтому наши суждения не совсем объективны, ведь мы просто отказываемся считать современной видеокартой, демонстрирующую производительность аналогичную не самой дорогой модели 6-летней давности.

Как видите, между видеокартами наблюдается средняя разница в 10 кадров в секунду, но с процессором предыдущего поколения разрыв и вовсе может быть незаметен. Получается, что если бы вы в 2016 году пошли в магазин и купили бы там GeForce GTX 1070, то сегодня могли бы даже не думать о необходимости замены видеокарты. Учтите, что в 2019 году GeForce GTX 1070 была доступна на вторичном рынке за 250 долларов и дешевле. Почему миллионы геймеров, которые сегодня бьются в закрытые двери, не купили за эти годы ничего мощного, большой вопрос. Вполне возможно, что некоторые просто ждали выхода видеокарт следующего поколения. Перед релизом GeForce RTX 3000-й серии мы видели массовые распродажи старых видеокарт, когда геймеры уверяли, что смогут уже через месяц купить себе сверхмощную GeForce RTX 3080, добавив пару сотен долларов.

Стоит признать, что GeForce GTX 1070 всё ещё актуальна. Даже спустя 6 лет после начала продаж она прекрасно справляется с играми. Говорит ли это о том, что GeForce RTX 3050 плоха? А вот здесь всё сложно. Нужно учитывать, что NVIDIA установила на видеокарту цену в 250 долларов, тогда как за аналогичную производительность в 2016 нужно было платить 500 долларов и дороже. Возможно, мы бы не увидели столько претензий к новой GeForce RTX 3050, если бы не необходимость огромной переплаты. Ну а в текущих условиях платить 600 долларов за такую низкую производительность – это верх глупости.

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