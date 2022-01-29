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Мы уже неоднократно слышали информацию о том, что во второй половине 2022 года полупроводниковый кризис начнёт отступать, а количество доступных видеокарт станет гораздо выше, чем сегодня. Если всё это действительно так, то прежде всего надежды геймеров связываются с выходом графических чипов следующего поколения. Ожидается, что они поступят в продажу в 4 квартале и будут основаны на 5-нм техпроцессе TSMC. В последнее время на эту тему ходит много слухов, но некоторые из них не только могут оказаться реальными, но и весьма перспективными.

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Прежде всего сообщается, что видеокарты Radeon RX 7000-й серии (например, флагманская Radeon RX 7900 ХТ) будут основаны на чиплетах и станут первыми графическими чипами, включающими технологию 3D V-Cache, которая будет впервые реализована на процессоре Ryzen 7 5800X3D. Но и это далеко не всё, ведь новая архитектура RDNA 3 получит специальный чип, позволяющий осуществлять вычисления на основе продвинутой нейронной сети. Всё это удивительно напоминает технологию DLSS, которая уже несколько лет реализовывается компанией NVIDIA. Предполагается, что видеокарты будут использовать систему машинного обучения, что приведёт к увеличению эффективности в реальных приложениях и играх. 

Если вы думали, что зелёным нечем ответить, то сильно ошиблись, ведь компания готовит усовершенствованную технологию для трассировки лучей. Эксперты отмечают, что обычно во время распределения нагрузки между потоками часть процессоров на графическом чипе простаивают. Это значит, что можно значительно увеличить эффективность за счёт создания правильного планировщика, способного распределять нагрузки между потоками. Отмечается, что так называемая технология Subwarp Interleaving может появиться на видеокартах следующего поколения. К сожалению, приходится констатировать, что видеокарты GeForce RTX 3000-й серии будут лишены подобной возможности поскольку технология предполагает глубокие архитектурные изменения. Предполагается, что это приведёт к росту производительности до 20%. 

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На самом деле мы можем только догадываться о том, какие из этих и других технологий будут реализованы в рамках графических чипов следующего поколения. Если верить инсайдерам, то огромный прирост производительности удастся обеспечить благодаря увеличению мощности самих графических чипов. Например, GeForce RTX 4090 сможет предложить до 90 TFLOPS, потребляя 600 Вт. Это значительно больше, чем доступно на флагманском GeForce RTX 3090. 

#amd #nvidia #видеокарты
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