Очередная порция слухов от инсайдера Greymon55

NVIDIA и AMD выпускают новые поколения видеокарт с периодичностью раз в 2 года. Иногда сроки смещаются в сторону уменьшения, но это не так важно, ведь многие геймеры привыкли к графику и предпочитают в первые недели сменить свой графический чип. Вообще на этот счёт есть множество различных теорий. Кто-то уверяет, что самый верный способ снизить затраты – это продать свою видеокарту за месяц до релиза. Якобы, это позволит отыграть большую часть суммы, неплохо сэкономив. В данном случае речь идёт о тех, кто не только предпочитает, но и может себе позволить флагманские видеокарты. В 2021 году даже середняки стоили больше 1000 долларов, но видеокарты продолжили исчезать с прилавков, ведь большая часть их ушла майнерам.

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Стоит учитывать, что задолго до выхода нового поколения в прессу попадают данные о том, насколько это поколение будет быстрым. Удивительно, но нас уверяют в том, что на этот раз производительность флагманов удвоится, видеокарты за 400 долларов смогут поспорить с предтопами прошлого поколения, а бюджетные модели будут тянуть все игры в 1080р на максимальных настройках графики. Странно, но никогда ничего подобного не происходит, хотя предпосылки к этому есть. Давайте к примерам:

Флагман предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti обладал мощностью в 13.45 TFLOPS

Флагман текущего поколения GeForce RTX 3090 способен предложить 35.58 TFLOPS

Казалось бы, налицо более чем двукратный рост производительности. Мало того, совершён переход на 8-нм техпроцесс, а также на новую микроархитектуру. Вот только в реальности это привело к 20-30% росту fps в играх. В некоторых случаях разрыв больше, а в 4К разница и вовсе может оказаться на уровне 10%. К чему это мы? Инсайдеры уверяют, что на этот раз всё будет не так, как в 2020 году. А именно, новый графический чип AD102, построенный на архитектуре Lovelace, сможет не только предложить рост цифр до 90 TFLOPS, но и более чем 2-кратное увеличение количества кадров в секунду (в 2.5 раза). В данном случае речь о том, что кроме увеличения числа транзисторов произойдёт рост тактовой частоты, ведь 90 TFLOPS будут достигнуты на 2.5 ГГц в FP32.

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Неясно, как будет называться новый флагман. Инсайдеры упоминают и GeForce RTX 4080 Ti, и GeForce RTX 4090. Также указывается на то, что потенциальные покупатели подобных видеокарт должны обеспечить себе достаточный запас по питанию, ведь рекомендованная мощность должна стартовать с 1000 Вт, а сама видеокарта способна сжечь не менее 600 Вт. Предположительно, новое поколение нагрянет уже осенью, но более точных данных на этот счёт пока нет.