Разработчики криптовалюты Floki Inu случайно разослали на сотни кошельков по 300 000 долларов

О существовании мемных криптовалют знают чуть ли не все наши читатели. В первую очередь на ум приходят Shiba Inu и Dogecoin, которые стали популярны благодаря Илону Маску. Эксперты уверяют, что дни подобных токенов сочтены. Отмечается, что все криптовалюты являются спекулятивными активами, но мемные контролируются несколькими неизвестными лицами, поэтому не только спекулятивны, но и созданы исключительно для обогащения. Мало того, они не обладают достаточной защищённостью и никак не контролируются сообществом.

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Всегда есть люди, готовые поспорить с подобными утверждениями, но после текущего материала у них будет гораздо меньше причин для этого. Итак, существует криптовалюта Floki Inu. Она была создана предприимчивыми ребятами спустя несколько часов после того, как Илон Маск завёл собаку по имени Флоки. Уже через несколько дней состояние неизвестных создателей Floki Inu исчислялось миллионами долларов, а обычные пользователи раскупали новую криптовалюту. Но даже сегодня на 50 кошельках сосредоточены 60% всех монет. Это значит, что все они могут принадлежать нескольким людям, но суть материала даже не в этом.

Как сообщается, в конце декабря был инициирован протокол обновления, в рамках которого Floki Inu перевели на более новый протокол безопасности. Вот только вместо улучшения безопасности, разработчики создали гигантскую дыру, а во время активации протокола больше 2 триллионов монет загадочным образом были сгенерированы из пустоты и переместились на кошельки 200 счастливчиков. Поскольку до этого количество монет исчислялось 10 триллионами, то счастливчикам досталась весьма немаленькая сумма. Разразился нешуточный скандал, в ходе которого было принято решение сменить разработчика (состоялся откат изменений и монеты исчезли), что должно было восстановить статус-кво. Вот только в ходе миграции была допущена ошибка, что привело к переводу по 7.2 миллиарда монет на неуказанное количество кошельков. На тот момент каждый из удачливых держателей получил по 300 000 долларов в криптовалюте Floki Inu.

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Разработчики заявили, что изучают проблему и хотят заблокировать все кошельки, на которые были переведены указанные выше суммы. При этом они не сообщают количества кошельков, а также не афишируют масштабы проблемы (предположительно, аналогичная сумма с предыдущей утечкой). Неудивительно, что за январь курс Floki Inu рухнул в 3 раза. Вполне возможно, что эксперты правы, и судьба мемных токенов предрешена. Вы себе можете представить, чтобы Виталик Бутерин нарисовал себе пару миллионов монет, и этого бы никто не заметил? Кстати, если вы думали, что Виталик белый и пушистый, то спешим вас разочаровать, ведь 60% всех когда-либо добытых монет Эфира были сгенерированы в первые часы существования данной криптовалюты и распределены между первыми инвесторами. Сегодня Эфир пытается казаться респектабельным и уважаемым, но не стоит забывать, что в его основе одна из самых крупных спекуляций за десятилетие.