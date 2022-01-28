Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Несколько сотен счастливчиков получили по 7 млрд монет Floki Inu на сумму 300 000 долларов
Разработчики криптовалюты Floki Inu случайно разослали на сотни кошельков по 300 000 долларов
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

О существовании мемных криптовалют знают чуть ли не все наши читатели. В первую очередь на ум приходят Shiba Inu и Dogecoin, которые стали популярны благодаря Илону Маску. Эксперты уверяют, что дни подобных токенов сочтены. Отмечается, что все криптовалюты являются спекулятивными активами, но мемные контролируются несколькими неизвестными лицами, поэтому не только спекулятивны, но и созданы исключительно для обогащения. Мало того, они не обладают достаточной защищённостью и никак не контролируются сообществом. 

реклама

Всегда есть люди, готовые поспорить с подобными утверждениями, но после текущего материала у них будет гораздо меньше причин для этого. Итак, существует криптовалюта Floki Inu. Она была создана предприимчивыми ребятами спустя несколько часов после того, как Илон Маск завёл собаку по имени Флоки. Уже через несколько дней состояние неизвестных создателей Floki Inu исчислялось миллионами долларов, а обычные пользователи раскупали новую криптовалюту. Но даже сегодня на 50 кошельках сосредоточены 60% всех монет. Это значит, что все они могут принадлежать нескольким людям, но суть материала даже не в этом. 

Как сообщается, в конце декабря был инициирован протокол обновления, в рамках которого Floki Inu перевели на более новый протокол безопасности. Вот только вместо улучшения безопасности, разработчики создали гигантскую дыру, а во время активации протокола больше 2 триллионов монет загадочным образом были сгенерированы из пустоты и переместились на кошельки 200 счастливчиков. Поскольку до этого количество монет исчислялось 10 триллионами, то счастливчикам досталась весьма немаленькая сумма. Разразился нешуточный скандал, в ходе которого было принято решение сменить разработчика (состоялся откат изменений и монеты исчезли), что должно было восстановить статус-кво. Вот только в ходе миграции была допущена ошибка, что привело к переводу по 7.2 миллиарда монет на неуказанное количество кошельков. На тот момент каждый из удачливых держателей получил по 300 000 долларов в криптовалюте Floki Inu. 

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Разработчики заявили, что изучают проблему и хотят заблокировать все кошельки, на которые были переведены указанные выше суммы. При этом они не сообщают количества кошельков, а также не афишируют масштабы проблемы (предположительно, аналогичная сумма с предыдущей утечкой). Неудивительно, что за январь курс Floki Inu рухнул в 3 раза. Вполне возможно, что эксперты правы, и судьба мемных токенов предрешена. Вы себе можете представить, чтобы Виталик Бутерин нарисовал себе пару миллионов монет, и этого бы никто не заметил? Кстати, если вы думали, что Виталик белый и пушистый, то спешим вас разочаровать, ведь 60% всех когда-либо добытых монет Эфира были сгенерированы в первые часы существования данной криптовалюты и распределены между первыми инвесторами. Сегодня Эфир пытается казаться респектабельным и уважаемым, но не стоит забывать, что в его основе одна из самых крупных спекуляций за десятилетие. 

#криптовалюта #floki inu
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск хочет купить аккаунт 19-летнего программиста за $5000, но парень попросил Tesla Model 3
24
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
243
Виталик Бутерин рассказал об отказе от власти денег и назвал NFT технологией будущего
31
27 января Биткоин снова перешёл к падению, обвалив весь рынок криптовалют
57
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
42
26 января российские магазины скинули цены на игровые видеокарты до 25% несмотря на рост курса Эфира
53
Европейские цены GeForce RTX 3050 оказались довольно низкими – идёт большая партия за 250 долларов
25
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
98
GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
57
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
276
EVGA анонсировала игровой компьютер E1 с видеокартой GeForce RTX 3090 Ti
20
RX 6500 XT дешевеет - ее можно купить менее, чем за 30 тысяч рублей
21
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
37
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
68
Gigabyte может выпустить системную плату и видеокарту Stealth с маскировкой разъемов
+
Crysis 4 станет по-настоящему «некстгенным» шутером, но релиз состоится ещё нескоро
23
Moderna и Pfizer приступили к испытаниям специфической для Omicron вакцины против COVID
7
Philips представил телевизоры нового поколения с технологией OLED EX и подсветкой Ambiligh
3
В февральскую подборку игр PlayStation Plus попала Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands
1
Ethereum не может решить основные проблемы Web 3, говорит соучредитель NEAR
3

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
14
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
33
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
16
Выбираю мощный блок питания форм-фактора SFX, для высокопроизводительного компактного ПК
35
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
22
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
6

Сейчас обсуждают

Сын маминой подруги ❌
19:58
Пхахахаха отрышка бомжа 1050ti за 24к🤣🤣 эх помню времена, когда брал свою 2070 super за 35к.....
26 января российские магазины скинули цены на игровые видеокарты до 25% несмотря на рост курса Эфира
Zupim Binka
19:55
Какой же он урод... Это, наверное, самый некрасивый человек на планете.
Виталик Бутерин рассказал об отказе от власти денег и назвал NFT технологией будущего
Traktorist3d
19:55
980 pro есть смысл брать если на мат плате nvme с pciex 3?
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
Simon Crebbs
19:53
"Сегодня Эфир пытается казаться респектабельным и уважаемым, но не стоит забывать, что в его основе одна из самых крупных спекуляций за десятилетие." Фуууууууу! Ты чё такой отсталый? Крипта это будуще...
Несколько сотен счастливчиков получили по 7 млрд монет Floki Inu на сумму 300 000 долларов
Savangard
19:52
Ты понимаешь о чем пишешь? Я про переводы криптовалют между кошельками. Про каких "гражданин Иванов перевел гражданину Сидорову" идёт речь?
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
Stroff
19:52
Хаха, сколько бомбищих) За время потраченное на кидания какашек, уже б давно отбили свои вк и вышли в плюс. Но нам то лучше, чем меньше народу - тем лучше
Bloomberg рассказал о будущем криптовалют в РФ и озвучил позицию В. Путина по легализации майнинга
Motor Head
19:49
На х@ях только такие как ты заходят и катаются на них по жизни , продолжай кидать навоз (пока летит отдыхай) большего тебе не светит.
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
Simon Crebbs
19:49
Регулировать любые переводы можно элементарно. Для этого нужен доступ к базе данных клиентов и всё. Гражданин такой-то переводит деньги гражданину такому-то. Или гражданин переводит деньги организации...
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
Stroff
19:48
Поф ваще. Розетка отбивается, и ещё остаётся. Да, даже если не будет, продолжаем все равно) Настало время перетока денег от слабых рук к сильным. Кто слабак, тот и проиграл. Карт по адекватным ценам в...
Bloomberg рассказал о будущем криптовалют в РФ и озвучил позицию В. Путина по легализации майнинга
Антон Шемякин
19:47
Уровень знаний экономики, политики и социологии - "школьник из 5б"
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем