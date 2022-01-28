Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
DDR5 вернулась в магазины РФ, но цены всё ещё в 3 раза выше DDR4 аналогичного объёма
Смотрим цены на оперативную память нового поколения
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Процессоры Alder Lake получили вполне конкурентные ценники, но долгое время оставались интересны исключительно энтузиастом. Всё дело в том, что Intel из года в год наступает на одни и те же грабли, выдерживая паузу между выходом продукции с разблокированным множителем (читай – для любителей разгона) и обычными камнями, интересными массовому покупателю. В итоге релиз процессоров состоялся только в январе, а в российскую розницу они начали поступать во второй половине месяца. Аналогичная ситуация и с материнскими платами, ведь почти три месяца на прилавках можно было встретить продукцию на Z690 чипсете, стоимость которой приближалась к 300 долларам. Несколько дней назад бюджетные платы дошли до магазинов РФ, но и это далеко не всё, ведь даже спустя 3 месяца после запуска процессоров Alder Lake наблюдается дефицит оперативной памяти DDR5.

реклама

Сегодня мы хотим порадовать наших читателей, ведь магазины получили большую партию ОЗУ нового поколения. Энтузиасты будут счастливы, ведь теперь не нужно обращаться к перекупщикам, а вот обычным пользователям от этого нет никакой пользы. Не понимаете о чём идёт речь? Тогда давайте перейдём к ценам. Ниже представлен скриншот, на котором можно увидеть 4 самых недорогих ОЗУ DDR5. Давайте сравнивать с уже существующими на рынке моделями предыдущего поколения. 


Самая недорогая модель на 8 Гб стоит 9190 рублей. Это сверхбюджетная планка, которую никто из наших читателей в здравом уме не купит. Надеяться на разгонный потенциал подобного решения не приходится, поэтому неясно, для кого вообще она предназначена. Если вы хотите неплохую альтернативу – берите Crucial Ballistix на 8 Гб за 3890 рублей. Мы не утверждаем, что это данная модель идеальна, но уж точно окажется не хуже указанной выше в тестах. О том, что не стоит на 5300 рублей дешевле, вы уже и сами догадались.

16 Гб DDR5 производства Kingston – уже лучше, но и цена в 18 тысяч куда выше, чем можно было ожидать за нечто подобное. Не хотите переплачивать за новинку – берите Crucial на 16 Гб стоимостью 7190 рублей. Получается, что вы сможете сэкономить 10 000 рублей на пустом месте. 

2 линейки по 16 Гб DDR5 производства Kingston стоят немыслимые 33 тысячи рублей. Столь внушительная сумма выглядит просто невероятно, ведь перед нами вполне стандартный комплект, который не представляет ничего интересного для энтузиастов. Если уж хотите экономить без лишней переплаты, то лучше обратить внимание на 2 линейки DDR4 производства Patriot. За 12 тысяч вы получите вполне бюджетный вариант, который будет в 3 раза дешевле переоценённой Kingston. 

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

На этом фоне особенно любопытно выглядит табличка, составленная западными экспертами. По их данным, цены на оперативную память нового поколения снижаются. Одновременно с этим они подчёркивают, что дефицит не позволит в 2022 году ценам упасть до приемлемого уровня. 

#ddr5 #озу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дефицит оперативной памяти DDR5 закончился - настало время апгрейда на Intel Alder Lake
GSKILL устанавливает новый мировой рекорд разгона оперативной памяти DDR5-8888
Память G.Skill Trident Z5 удалось разогнать до уровня DDR5-8888
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
239
Илон Маск хочет купить аккаунт 19-летнего программиста за $5000, но парень попросил Tesla Model 3
24
Виталик Бутерин рассказал об отказе от власти денег и назвал NFT технологией будущего
30
27 января Биткоин снова перешёл к падению, обвалив весь рынок криптовалют
57
26 января российские магазины скинули цены на игровые видеокарты до 25% несмотря на рост курса Эфира
51
Европейские цены GeForce RTX 3050 оказались довольно низкими – идёт большая партия за 250 долларов
25
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
42
Компания Microsoft объявила о выходе первого крупного обновления для ОС Windows 11
8
Дефицит оперативной памяти DDR5 закончился - настало время апгрейда на Intel Alder Lake
64
Core i3-12100F за $105 на 5.2 ГГц обошёл в играх 10-ядерный Core i9-10900K за $500 в тесте TechPUp
24
GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
57
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
276
EVGA анонсировала игровой компьютер E1 с видеокартой GeForce RTX 3090 Ti
20
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
37
22 смартфона Xiaomi получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13 до конца марта
2
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
87
RX 6500 XT дешевеет - ее можно купить менее, чем за 30 тысяч рублей
21
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
68
Gigabyte может выпустить системную плату и видеокарту Stealth с маскировкой разъемов
+
Crysis 4 станет по-настоящему «некстгенным» шутером, но релиз состоится ещё нескоро
23

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
16
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
31
Выбираю мощный блок питания форм-фактора SFX, для высокопроизводительного компактного ПК
31
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
20
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
5

Сейчас обсуждают

Yuri Myakotin
18:10
Это личное дело каждого - как ему распоряжаться СВОИМ здоровьем. Всяких же "защитников", лезущих не в свое собачье дело - стоит награждать чем-нибудь тяжелым промеж глаз.
Twitch подвергся критике за поощрение чрезмерно длительных трансляций, негативно влияющих на здоровье стримеров
Alexander Rommel
18:09
Тебя тут не обoccaл только ленивый, опущ. Срыгос оформи с ресурса, в столовке перловка стынет.
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
OldBrave
18:05
а как же они 6 раз летали на Луну? И что, никаких проблем не было?
Для защиты лунных миссий от температур -200 °C на протяжении года разработана принципиальна новая система обогрева
Winssy
18:05
Ты не понял ничего.
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
terenty79
18:05
это ты сосешь и этим гордишься, радостно выпячивая про это, как и все майнерасты через одного. и не надо переиначивать слова так примитивно. майнераст, это ненормальный человек, это выродок рода людс...
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
Максим Головин
18:04
Читай внимательно мой коммент, я знаю 10% игроков, которые могут позволить себе 3080 и 3090. Остальные берут б.у. и в основном это после майнинга. Если ты относится к этим 10% то я тебя поздравляю.
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
Bernigan
18:04
Это реально бесит читать. Пусть тогда за станки на завод идут, а не получают миллионы бедненькие за бла бла бла, и пиф паф, морально страдают(. Ещё миллион им сверху на лечение, что млть с миром проис...
Twitch подвергся критике за поощрение чрезмерно длительных трансляций, негативно влияющих на здоровье стримеров
Motor Head
18:03
Что ты там сосешь это твои проблемы , а доп.доход в копилку для нормальных людей это нормально. Продолжай влажно мечтать о том как скоро все кончится )))
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
Леди Яга
18:01
Немного ниже есть 4 диаграммы тестов современных игр где 3070 в 2К не вытягивает 60фпс. Так что не надо повторять глупость сказанную записным лжецом
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
terenty79
18:01
и про завить и злобу, чуть что кукарекаете, и про то что вам денюшка капает, а у вас нет, то есть сосете за щеку, и этим даже гордитесь. вот опять очередная ежедневная новость, но это скоро кончитьс...
Правительство РФ подготовило план по регулированию криптовалют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем