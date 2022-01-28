Смотрим цены на оперативную память нового поколения

Процессоры Alder Lake получили вполне конкурентные ценники, но долгое время оставались интересны исключительно энтузиастом. Всё дело в том, что Intel из года в год наступает на одни и те же грабли, выдерживая паузу между выходом продукции с разблокированным множителем (читай – для любителей разгона) и обычными камнями, интересными массовому покупателю. В итоге релиз процессоров состоялся только в январе, а в российскую розницу они начали поступать во второй половине месяца. Аналогичная ситуация и с материнскими платами, ведь почти три месяца на прилавках можно было встретить продукцию на Z690 чипсете, стоимость которой приближалась к 300 долларам. Несколько дней назад бюджетные платы дошли до магазинов РФ, но и это далеко не всё, ведь даже спустя 3 месяца после запуска процессоров Alder Lake наблюдается дефицит оперативной памяти DDR5.

реклама

Сегодня мы хотим порадовать наших читателей, ведь магазины получили большую партию ОЗУ нового поколения. Энтузиасты будут счастливы, ведь теперь не нужно обращаться к перекупщикам, а вот обычным пользователям от этого нет никакой пользы. Не понимаете о чём идёт речь? Тогда давайте перейдём к ценам. Ниже представлен скриншот, на котором можно увидеть 4 самых недорогих ОЗУ DDR5. Давайте сравнивать с уже существующими на рынке моделями предыдущего поколения.





Самая недорогая модель на 8 Гб стоит 9190 рублей. Это сверхбюджетная планка, которую никто из наших читателей в здравом уме не купит. Надеяться на разгонный потенциал подобного решения не приходится, поэтому неясно, для кого вообще она предназначена. Если вы хотите неплохую альтернативу – берите Crucial Ballistix на 8 Гб за 3890 рублей. Мы не утверждаем, что это данная модель идеальна, но уж точно окажется не хуже указанной выше в тестах. О том, что не стоит на 5300 рублей дешевле, вы уже и сами догадались.

16 Гб DDR5 производства Kingston – уже лучше, но и цена в 18 тысяч куда выше, чем можно было ожидать за нечто подобное. Не хотите переплачивать за новинку – берите Crucial на 16 Гб стоимостью 7190 рублей. Получается, что вы сможете сэкономить 10 000 рублей на пустом месте.

2 линейки по 16 Гб DDR5 производства Kingston стоят немыслимые 33 тысячи рублей. Столь внушительная сумма выглядит просто невероятно, ведь перед нами вполне стандартный комплект, который не представляет ничего интересного для энтузиастов. Если уж хотите экономить без лишней переплаты, то лучше обратить внимание на 2 линейки DDR4 производства Patriot. За 12 тысяч вы получите вполне бюджетный вариант, который будет в 3 раза дешевле переоценённой Kingston.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

На этом фоне особенно любопытно выглядит табличка, составленная западными экспертами. По их данным, цены на оперативную память нового поколения снижаются. Одновременно с этим они подчёркивают, что дефицит не позволит в 2022 году ценам упасть до приемлемого уровня.