Отличная возможность купить относительно недорогой процессор Intel нового поколения вместе с бюджетной материнской платой

Несмотря на успех процессоров Alder Lake, AMD так и не снизила цены на свою продукцию. Это кажется удивительным, ведь линейка Ryzen 5000 уступает 12-му поколению Intel как по цене, так и производительности. Вот только это легко объясняется отсутствием в продаже недорогих материнских плат и процессоров с заблокированным множителем. Проще говоря: при сборке нового компьютера, вы с большей вероятностью предпочтёте Intel, ведь переплата за материнскую плату компенсируется преимуществом в скорости. Вот только многие пользователи уже имеют на руках рабочие компьютеры, а значит при покупке камня производства Intel им придётся заменить и материнскую плату и процессор, а вот владельцам плат на современных чипсетах AMD гораздо дешевле докупить процессор, что позволит получить мощное железо с большой экономией.

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Поскольку официальный релиз материнских плат В660 и Н610 состоялся ещё в начале января, то многие потенциальные покупатели вынуждены были повременить с покупкой процессоров Alder Lake. Сегодня мы можем сказать со всей уверенностью, что ожидания завершились. Мы не будем перечислять все появившиеся в продаже материнские платы, остановившись на наиболее привлекательных предложениях.

ASUS PRIME H610M-K D4 – самая дешёвая материнская плата. Идеально подойдёт тем, кто не хочет задумываться о разгоне и не интересуется дорогим процессором. Стоит такой продукт около 9000 рублей. Плата компактная, что позволяет разместить её в самом небольшом системном блоке, превратив рабочее место в приятный тихий уголок. Из коробки вы получите поддержку PCI-е 4.0, в то время как у AMD на бюджетных платах всё ещё интерфейс предыдущего поколения. Также есть слот М.2, что открывает широкие возможности для установки скоростных твердотельных накопителей.

ASROCK B660M-HDV не хватает звёзд с неба, но и стоит 10 390 рублей. Плата включает 2 слота М.2, а также поддерживает PCI-е 4.0. Кроме того, она поддерживает разгон оперативной памяти, что станет приятным дополнением для потенциальных покупателей. Брать её следует только для процессоров в заблокированным множителем, поскольку она не обладает способностями разгона.

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ASUS PRIME H670-PLUS D4 представляет собой крайне выверенное и интересное решение. Здесь вас ждут сразу 2 слота PCI-е 4.0 x16 и 2 слота М.2, что позволит превратить компьютер в настоящую мультимедийную машину, хранилище данных или скоростную игровую станцию. Несмотря на цену в 15 000 рублей – это всё ещё компромисс, поэтому многие пользователи предпочтут либо плату на чипсете Z690, либо на недорогом В660. В любом случае продукт найдёт своего покупателя, поскольку обладает флагманскими чертами по вполне разумной цене.