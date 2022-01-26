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Депутаты обещают создать правовую базу для хождения криптовалют, но сделают это только в 2023 году
Смотрите большую конференцию, посвящённую проблеме криптовалют в РФ
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Вчера состоялась большая конференция, посвящённая положению криптовалют в России. Она прошла под эгидой РБК и включала множество экспертов, чьё мнение ценят и уважают члены сообщества. Мы не будем даже пытаться пересказать происходившее, ведь ниже есть ролик, где всё это вы можете посмотреть самостоятельно. В данном материале подведём итоги, а также сделаем выводы о том, что вообще ожидает криптовалюты в РФ. 

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Прежде всего нужно понимать, что никто запрещать криптовалюту не будет. Об этом ещё раз заявил Андрей Луговой. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уверен, что нужно переходить от угроз к регулированию, когда криптовалюты будут функционировать в рамках простых и понятных правил. Реализовать это не так просто, поскольку нужно учитывать интересы не только регулятора и банков, но и обычных держателей криптовалют. Несмотря на это он очертил несколько направлений развития. Прежде всего всеми операциями с криптовалютой должны заниматься банки и обменники, которые получат государственную лицензию. Что до иностранных и отечественных бирж, то они не смогут легально обеспечивать вывод и покупку криптовалют до тех пор, пока не пройдёт официальную регистрацию в РФ. 

Это значит, что прежде всего планируется взять под контроль все криптовалютные операции каждого жителя России. Несомненно с больших сумм нужно будет платить налоги, а банки и биржи смогут работать только в случае подчинения внутреннему законодательству. Поскольку в различных странах это законодательство будет сильно отличаться, то в обозримой перспективе деятельность бирж сильно усложниться. Это значит, что они не смогут безнаказанно манипулировать курсом криптовалюты, списывая со счетов миллиарды долларов. Даже если им такое и разрешат, то обяжут платить налоги. 

Поскольку все криптовалютные транзакции будет проводиться под контролем государства, проблема отмывания денег станет не так актуальна, что уменьшит напряжённость вокруг Биткоина, который часто называют идеальным средством обмена для преступных операций. А вот до полной легализации криптовалют ещё далеко. Новая технология оказалась непредсказуемой и малопонятной, поэтому многим законодателям явно потребуется больше времени, чтобы вникнуть в вопрос. Вполне возможно, что попытка легализовать криптовалюты будет проведена в рамках эксперимента, но пока это только планы. 

Что до временных рамок, то Андрей Луговой прежде всего видит необходимость внесения изменений в действующий Налоговый кодекс. Предположительно, нужные правки удастся реализовать в рамках весенней сессии 2022 года. В то же время, полный контроль над криптовалютами, включающий участие всех заинтересованных сторон, должен быть введён к концу 2023 года. 

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#криптовалюты #биткоин
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