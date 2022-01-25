Полемика на тему запрета криптовалют в РФ набирает силу

Уже несколько дней в российской прессе идут активные обсуждения инициативы Центробанка, предлагающего ввести полный запрет хождения криптовалют. Ознакомиться с резонансными идеями регулятора можно по ссылке. Эксперты констатируют, что в случае одобрения предложений Центробанка, Россия не только потеряет перспективное направление развития IT-технологий, но и окажется в аутсайдерах, поскольку сегодня блокчейн привлекает всё больше высококлассных специалистов со всего мира.

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Вообще пока ничего не решено, ведь категорически против выступают депутаты Госдумы. Законодатели уверены, что запрет не решит ключевой проблемы, создав условия для перевода криптовалюты в тень, что приведёт к очевидным экономическим потерям. Сегодня поддержать депутатов решил Иван Чебесков, занимающий пост директора Департамента финансовой политики министерства. Согласно его заявлениям, Минфин выступает категорически против запрета криптовалют. Якобы, в настоящее время идёт создание концепции, направленной на регулирование рынка криптовалют.

Иван Чебесков уверен, что необходимо думать об интересах обычных граждан, поскольку многие жители РФ связывают своё будущее с блокчейном и криптовалютами. Мало того, сегодня технологии развиваются так стремительно, что ни одна страна не может себе позволить отказаться от одного из перспективных направлений. Он уверен, что в России достаточно молодых специалистов, которые способны достичь высоких результатов в создании новых инновационных продуктов. Стоит отметить, что примерно те же тезисы вчера высказывали и депутаты Госдумы. Очевидно, что отказ от криптовалют несёт множество рисков. С одной стороны – майнеры действительно угрожают энергетической и экологической безопасности страны. Криптовалюты части используют мошенники, а также преступники по всему миру. Но ведь мы с вами не отказываемся от использования вилок и ножей во время еды только из-за того, что эти предметы могут быть использованы для нанесения телесного ущерба?

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Ожидать выверенное и единое решение в ближайшее время не стоит. Уже скоро появится законопроект о регулировании криптовалют, созданием которого занимаются депутаты. После этого отдельные пункты должны быть согласованы с различными ведомствами включая Центробанк и Минфин, а только после этого можно говорить о статусе криптовалют. Пока они не запрещены, но и не разрешены, находясь в подвешенном состоянии. Это значит, что многие майнеры не платят налоги, используя дешёвое электричество. Как только законодательство на этот счёт станет прозрачнее, можно будет не только вывести рынок из тени, но и начать его регулировать цивилизованными средствами.