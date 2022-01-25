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В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
Перебои с электричеством наблюдаются даже в столицах и крупных городах Бишкеке и Алма-Аты
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В последнее время в России с новой силой разгорелись споры о необходимости запрета криптовалют. Центробанк предлагает полностью заблокировать цифровые активы, очистив российскую экономику от рискованного Биткоина. Вот только такое развитие событий кажется логичным и правильным далеко не для всех, ведь многие депутаты Госдумы категорически против, уверяя в необходимости поиска выверенного решения. Пока регулятор и законодатели спорят, майнеры продолжают копать. Известно, что для добычи Биткоина нужны огромные мощности, что стало одной из причин из-за которой майнеры были изгнаны из Китая. 

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После исхода из Поднебесной майнеры разместились в соседнем Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Во всех указанных выше странах их широко приветствовали, ожидая финансовые выгоды от фермеров. Неясно, получили ли эти государства хоть какую-то выгоду, а вот проблемы с электричеством там есть. Ещё осенью правительства попытались ограничить норму энергопотребления для майнеров, поскольку начались перебои с электричеством. Сообщается, что нехватка энергии достигла рекордных показателей 25 января. 

Так, электричество уже отключили в Ташкенте и ряде других городов Узбекистана. Мобильная связь всё ещё работает. В Казахстане наблюдаются перебои с энергоснабжением в городе Алма-Аты, а также в Жамбылской и Туркестанской областях. Жители сообщают об огромных пробках на дорогах, возникших в результате отключения светофоров. Что до Киргизии, то там перебои с электричеством носят системный характер. Наблюдаются веерные отключения в Бишкеке, а также некоторых других городах.

Эксперты не предлагают винить во всём майнеров, поскольку сегодня по всеми миру наблюдается рост цен на энергоносители. В данном случае речь идёт об электроэнергии для населения, а во всех указанных выше странах фиксируется резкое повышения энергопотребления по сравнению с прошлыми годами. Ясно, что это происходит на фоне майнинга, ведь именно из-за этих ребят были введены ограничения на энергопотребление. Стоит учитывать, что на улице зима, а значит потребности населения в электричестве сильно возросли. 

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На этом фоне опасения высказывают представители Международного энергетического агентства. Они уже заявили, что рост потребления по всему миру, происходящий на фоне майнинга, приведёт к очередному давлению на окружающую среду. Это значит, что будет больше парниковых газов, а все усилия по переходу на чистую энергетику могут оказаться бесполезными, ведь майнинг криптовалют способствует сжиганию огромного количество углеводородов. 

#майнинг
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