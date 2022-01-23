Изучаем позицию ведущего майнингового блога ProTON

Все наши читатели знают о том, что Эфир уже несколько недель дешевеет. Эксперты указывают на изменения монетарной политики ФРС, а также на планы Центробанка запретить хождение криптовалют на территории России. Всё это отдалённая перспектива, а любые решения будут иметь далекоидущие последствия. И всё же, если говорить о происходящем на рынке сегодня, то крайне удивительной кажется тенденция роста сложности добычи Эфира. Обратите внимание на график ниже. Как видите, на 18 декабря хешрейт сети составлял 11.4 Р, в то время как сегодня он равен 12.6 Р. Забавно, что падение стоимости Эфира не только не снизило количество майнеров, но и привело к покупке нового оборудования.

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Получается, что фермеры решили воспользоваться небольшим падением стоимости видеокарт для наращивания мощностей для добычи Эфира. Что же, если вы как раз думали о покупке нескольких видеокарт, то спешим вас предостеречь, ведь в реальности всё очень плохо. Ниже можно изучить таблицу с данными, опубликованными на канале ProTON. Заранее отметим, что блогер считал цену Эфира по 2652 доллара за монету, в то время как сегодня криптовалюта торгуется гораздо ниже. Именно поэтому итоговые значения в таблице на самом деле немного неточны, ведь всё куда хуже, чем может показаться.

Выгоднее всего копать Эфир на видеокартах GeForce GTX 1660 Super/Ti. С ними вы сможете отбить вложения за каких-то 28 месяцев. С учётом перехода криптовалюты на Proof-of-Stake (PoS) в 2022 году, мечтать о получении доходов в обозримой перспективе не приходится. Похоже, это мало волнует майнеров, которые уверены в скором росте Эфира. Флагманы NVIDIA настолько неэффективны, что вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно за 35 месяцев, что ставит крест на попытке заработать хоть какие-то деньги. Возможно, если в вашем распоряжении десяток ферм, то покупка дорогостоящей неэффективной видеокарты – это своеобразная инвестиция. Вот только падающий эфир приводит к снижению стоимости графических чипов, а значит логика в подобных инвестициях просматривается плохо.

Если вы собрались покупать видеокарту для майнинга, не берите Radeon RX 6900 XT. Она настолько неприбыльна, что позволяет вернуть вложения за 37 месяцев. Как мы уже поясняли, речь о возврате средств не идёт. В текущей ситуации всё может сводиться к выживанию. Майнеры, которые пришли на рынок год назад и больше, давно отбили вложения, поэтому для них текущие потери сродни недополученной прибыли, а вот новички рискуют не только потерять всё, но и оказаться в долговой яме. Возвращаясь к автору ролика отметим, что он предлагает изучать доходность на каждой монете. Например, сегодня многие видеокарты выгоднее в TonCoin (TON), поэтому стоит задуматься о гибкой позиции на этот счёт.

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