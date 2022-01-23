Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
Изучаем позицию ведущего майнингового блога ProTON
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Все наши читатели знают о том, что Эфир уже несколько недель дешевеет. Эксперты указывают на изменения монетарной политики ФРС, а также на планы Центробанка запретить хождение криптовалют на территории России. Всё это отдалённая перспектива, а любые решения будут иметь далекоидущие последствия. И всё же, если говорить о происходящем на рынке сегодня, то крайне удивительной кажется тенденция роста сложности добычи Эфира. Обратите внимание на график ниже. Как видите, на 18 декабря хешрейт сети составлял 11.4 Р, в то время как сегодня он равен 12.6 Р. Забавно, что падение стоимости Эфира не только не снизило количество майнеров, но и привело к покупке нового оборудования. 

реклама

Получается, что фермеры решили воспользоваться небольшим падением стоимости видеокарт для наращивания мощностей для добычи Эфира. Что же, если вы как раз думали о покупке нескольких видеокарт, то спешим вас предостеречь, ведь в реальности всё очень плохо. Ниже можно изучить таблицу с данными, опубликованными на канале ProTON. Заранее отметим, что блогер считал цену Эфира по 2652 доллара за монету, в то время как сегодня криптовалюта торгуется гораздо ниже. Именно поэтому итоговые значения в таблице на самом деле немного неточны, ведь всё куда хуже, чем может показаться. 

Выгоднее всего копать Эфир на видеокартах GeForce GTX 1660 Super/Ti. С ними вы сможете отбить вложения за каких-то 28 месяцев. С учётом перехода криптовалюты на Proof-of-Stake (PoS) в 2022 году, мечтать о получении доходов в обозримой перспективе не приходится. Похоже, это мало волнует майнеров, которые уверены в скором росте Эфира. Флагманы NVIDIA настолько неэффективны, что вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно за 35 месяцев, что ставит крест на попытке заработать хоть какие-то деньги. Возможно, если в вашем распоряжении десяток ферм, то покупка дорогостоящей неэффективной видеокарты – это своеобразная инвестиция. Вот только падающий эфир приводит к снижению стоимости графических чипов, а значит логика в подобных инвестициях просматривается плохо. 

Если вы собрались покупать видеокарту для майнинга, не берите Radeon RX 6900 XT. Она настолько неприбыльна, что позволяет вернуть вложения за 37 месяцев. Как мы уже поясняли, речь о возврате средств не идёт. В текущей ситуации всё может сводиться к выживанию. Майнеры, которые пришли на рынок год назад и больше, давно отбили вложения, поэтому для них текущие потери сродни недополученной прибыли, а вот новички рискуют не только потерять всё, но и оказаться в долговой яме. Возвращаясь к автору ролика отметим, что он предлагает изучать доходность на каждой монете. Например, сегодня многие видеокарты выгоднее в TonCoin (TON), поэтому стоит задуматься о гибкой позиции на этот счёт. 

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#видеокарты #майнинг #криптовалюты
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
Павел Дуров рассказал о запрете криптовалют в России и раскритиковал позицию Центробанка РФ
В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
87
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
84
Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
77
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
118
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
77
Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекнул, что геймплея игры не будет аж до ухода на золото
32
Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
100
Обогнавший Core i9-10900K бюджетный Celeron G6900 протестирован в играх - low-end гейминг от RGHD
9
NVIDIA повысила цены на карты GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
11
Смартфон OnePlus 10R выпустят во втором квартале на процессоре MediaTek Dimensity 9000
+
NVIDIA официально подняла отпускные цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии в Европе на 6%
30
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получил свою первую зарплату в криптовалюте
29
Для сборки ПК на базе Core i9-13900K и RTX 4090 Ti потребуется блок питания мощностью 1200 Вт
27
Новая GeForce RTX 3050 не подходит для майнинга Ethereum
16
10 минут геймплея Serious Sam Siberian Mayhem: метель, огонь и жуткие монстры на нефтеперерабатывающем заводе
10
Volkswagen продемонстрировал внешность серийных электрических минивэнов ID.Buzz
5
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
50
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
85
Центробанк предложил запретить криптовалюту в РФ, чтобы пропиарить самого себя в СМИ – Газета.Ru
26
Intel предсказуемо осудила попытки разгона младших процессоров семейства Alder Lake-S
18

Популярные статьи

Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
113
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
58
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
24
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
26
Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
5
Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
25
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
9
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
+
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
3

Сейчас обсуждают

Вася Кот
19:28
только лох такое купит\ оно и на торенте особо ни кому не нужно
Контентная поддержка Watch Dogs Legion завершена
Timur vtoroj
19:28
все эти прошлые подьёмы и падения крипты были обусловлены совсем другими причинами . сейчас на него началось полномасштабное наступление на уровне крупных и ведущих государств (упоминания о сальвадора...
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
Шамиль Джанболатов
19:28
Почему? Почему нельзя рейд из 2-х?
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
incognito_ineta
19:27
Потому, что много оборудования было куплено на кредитные средства. Кредиты отдавать надо. И оборудование никто останавливать не будет.
Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
Михаил
19:27
Я даже знаю одного пациента, которому Чип нужен. Это Казанский Эдик. Постоянно белку Оптера видит. В особенности когда бутылочку коньяка Джека Дениела в одну харю треснел, или дури покурит.
Компания Neuralink готова начать испытания по внедрению чипов в человеческий мозг
Anastasiya Avdunicheva
19:24
Долго ли прослужит данный процессор при таком напряжении? Я думаю что нет.
Intel Core i5-12490F разогнан до частоты 5,7 ГГц
Левон Ананикян
19:24
Вас никто не заставляет оформлять предзаказ. Почему вы решили, что предзаказ это плохо? Вы можете отменить его в любой момент. Вам никто и никогда не говорил,что вам нужно оформить предзаказ. Почему в...
Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекнул, что геймплея игры не будет аж до ухода на золото
Дмитрий
19:17
Раздобрились на фоне падения битка. Решили по тыще скинуть на затычки. а вот 3070/3080 нифига на копейку не подешевели) цены еще сентябрьские. конские.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Зеновий Радеонович
19:17
"без лучей" + "Все технологии присутствуют 3ххх серии". не, не фанат. Карта - шлак, в ноут only. Ну а совет сорвя голову бежать за "годовым" абонементом по 40к вообще безценен.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
linux4ever
19:16
AMDVLK тоже опенсорсный давно.
Графический процессор Samsung Xclipse 920 на 25% быстрее, чем Adreno 730 в тесте Vulkan
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем