Легендарная серия возвращается с улучшенной графикой и обновлёнными текстурами благодаря усилиям команды Digital Dreams

Видеокарты дешевеют слишком медленно, не позволяя массовому геймеру зайти в магазин и купить недорогую игровую модель по близкой к рекомендованной стоимости. Неясно, через сколько вообще мы увидим видеокарты по рекомендованной стоимости в рознице. Вполне возможно, что это случится не в 2022 году, ведь полупроводниковый кризис не отступает. Набирает силу новая волна коронавируса, а миллионы работников по всему миру уходят на больничный. Это глобальная тенденция, которая приводит к срыву поставок и остановке производств по всему миру. Дорожают отдельные компоненты, а платить за всё это вынуждены мы с вами. Компании увидели возможность наращивать доходную часть, поэтому не только не хотят снижать свои аппетиты, но и пытаются проглотить ещё больше. К примеру, недавно появилась информация, согласно которой NVIDIA и AMD хотят повысить стоимость графических чипов на 20%.

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Поскольку мощных видеокарт на руках у обычных геймеров всё меньше, то многие стали задаваться простым вопросом: а во что вообще можно поиграть в 2022 году? Новые тяжёлые игры не идут, старые уже пройдены, а переходить на другие жанры нет никакого желания. И вот здесь самое время обратиться к помощи энтузиастов. Команда Digital Dreams продолжает радовать фанатов культовых игр новыми модификациями и большими проектами. На этот раз у нас улучшенная сборка The Elder Scrolls V: Skyrim – Elysium, включающая больше 1300 отдельных патчей с исправлениями. Мы не будем даже пытаться перечислить все составляющие. Многие моды не обновлялись годами, но имеют уникальные особенности, которые не позволяют исключить их из сборки. Другие – находятся под пристальным контролем фанатов и время от времени дополняются и улучшаются.

В данной сборке есть множество графических модификаций, а за качественную картинку отвечает функция Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR), использующая всю мощь ИИ NVIDIA для улучшения исходного изображения. В сборке есть и трассировка лучей, что позволяет увидеть современные технологии в игре, вышедшей больше десяти лет назад. Авторы отмечают, что картинка не идеальна и не может стать таковой, ведь работа ведётся небольшим количеством энтузиастов. Возможно, ещё лет через 10, когда нейросети научатся сами улучшать игры, мы увидим Skyrim в формате Next Gen, а пока у нас похорошевшая картинка, приятный визуальный стиль и всё это в разрешении 5К.

Не стоит переживать, игра прекрасно смотрится и в 1080р. Модификация абсолютно бесплатна, а ссылку на неё можно найти на канале Digital Dreams. Многие пользователи, которые уже опробовали Elysium отмечают, что взглянули на мир культовой игры другими глазами. Отметим, что повод для таких заявлений есть, ведь множество текстур было перерисовано с нуля, а некоторые продолжают совершенствоваться до сих пор.

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