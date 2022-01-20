Многие игры можно запускать на бюджетной встроенной видеокарте

На фоне дефицита видеокарт геймеры идут на самые необдуманные поступки. Кто-то берёт кредит, другие – обращаются на вторичный рынок, а некоторые и вовсе возвращаются в реальный мир, где бедолагам приходится заниматься спортом и даже общаться с живыми людьми. Понимая, что выбора у геймеров нет, NVIDIA только подбрасывает масла в огонь. Например, решила выпустить ужасно медленную GeForce GT 1010, которая может использоваться только в качестве видеовыхода и непригодна для игр.

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Поскольку далеко не у всех есть 30 000 рублей на GeForce GTX 1650, то многие геймеры оказались в безвыходном положении, поскольку денег нет, а играть хочется. Что же, сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос, можно ли вообще играть без больших финансовых вливаний. В качестве подопытного используем процессор Ryzen 3 3200G со встроенной видеокартой Radeon Vega 8. AMD выпустила этот камень ещё в 2019 году, а сегодня он считается крайне медленным, но зато и стоит не больше 12 000 рублей. Тестирование представлено на канале GameGangsta. Все игры запускались в разрешении 800х600 и 1280х720р.

Больше всего проблем возникло в Red Dead Redemption 2. Там и картинка выглядит печально, и графику пришлось скидывать на минимум. Ну а в результате всего 25 кадров в секунду и сомнительная визуальная составляющая. Ожидаемо тяжело идёт Cyberpunk 2077. Здесь даже после снижения всех графических настроек на минимум получилось около 30 кадров в секунду. Battlefield 2042 пусть и не выглядит печально, но выдаёт всего 27 fps. А вот Forza Horizon 5 неожиданно порадовала 75 кадрами в секунду. Неплохо идёт и Call of Duty Warzone.

Можно предположить, что проблем не возникнет и у старых игр 5-летней давности. К настройкам графики нужно подходить избирательно, но в целом поиграть всё же можно. Результаты в очередной раз доказывают, что не всё так плохо, как нам пытаются показать. Ажиотаж вокруг видеокарт явно не стоит сопутствующего информационного шума. В конце концов, если у вас нет лишних 30 000 рублей, то можно ограничиться процессором с интегрированной видеокартой. Лучше всего с этим делом справляются камни производства AMD. Например, за 23 000 рублей можно купить Ryzen 5 5600G. Это новый 6-ядерный камень, который значительно быстрее Ryzen 3 3200G по процессорной части и превосходит его по части графической. Получается, что сегодня необязательно тратить десятки тысяч на видеокарту, ведь поиграть можно и так, а через полгода, когда ожидается снижение цен на графические чипы, можно просто докупить видеокарту с большой выгодой.

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