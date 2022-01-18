GeForce GT 1010 получит 2 Гб памяти и не требует дополнительного питания

Дефицит видеокарт шагает по планете. Геймеры страдают, а майнеры продолжают скупать все доступные и недоступные предложения на рынке. Всё это привело к самым неожиданным последствиям, когда даже самые бюджетные модели вдруг стали стоить десятки тысяч рублей. А вы бы купили GeForce GTX 1050 Ti за 28 000? Осознавая, что такой уникальный шанс предоставляется раз в столетие, производители видеокарт в срочном порядке раскупорили склады со старыми залежалыми графическими чипами. Летом в продажу вновь поступили GeForce GT 730, а суперскоростная GeForce GT 1030 бьёт рекорды в российской рознице уже который месяц.

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Очевидно, что долго смотреть на всё происходящее безобразие ребята из NVIDIA не могли. Только вдумайтесь: кто-то зарабатывает на подлежащих переработке графических чипах миллионы, а ведь эти самые GPU покупались за копейки несколько лет назад. Нужно что-то делать. Что же, решение есть: знакомьтесь, GeForce GT 1010. Это самая новая видеокарта, которая займёт достойное место сред самых популярных моделей 2022 года. Никаких шуток, всё именно так, ведь главным преимуществом данной видеокарты станет её цена, стартующая с 40 долларов.

Ниже можно оценить ожидаемую производительность новинки в тесте Geekbench. Если сравнивать с GeForce GT 1030, то налицо отставание на 35%, что не позволяет даже думать о возможности использования GeForce GT 1010 в игровых целях. Эксперты отмечают, что новинка настолько медленная, что показывает результат сравнимый с интегрированным графическим чипом Intel Iris Xe, который можно встретить на процессорах Alder Lake. Неясно, зачем, но GeForce GT 1010 решили сравнить с GeForce RTX 3090. Как вам преимущество на уровне 3082%?

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Ещё до выхода GeForce GT 1010 получила награду за самую бессмысленную видеокарту 2022 года от журналистов Wccftech. Скорее всего, это не последний её приз, ведь перед нами жутко урезанный (читай – бракованный) графический чип, который должен был подвергнуться утилизации, но в текущих условиях может принести немалую прибыль. Нельзя списывать со счетов, что на борту у новинки 2 Гб собственной видеопамяти. Также карта не требует дополнительного питания, поскольку прекрасно обходится 30 Вт. Перед нами идейный наследник GeForce GT 710, с той лишь разницей, что последняя карта стоила в магазинах по рекомендованной цене, а вот GeForce GT 1010, с высокой долей вероятности, будет стоить от 7000 рублей в российской рознице.