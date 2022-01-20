Шансы на получение такой высокой награды почти нулевые

Сегодня почти все майнеры, добывающие Биткоин и Эфир, подключены к одному их крупных пулов. Поскольку количество блоков строго регламентировано, то один из пулов получает небольшое количество монет исходя из совокупной мощности всех участников процесса добычи. Проще говоря, чем больше хешрейт пула, тем более высокая вероятность расшифровать блок, а после награда делится между всеми майнерами, входящими в данный пул. На прошлой неделе было зафиксировано несколько случаев, когда одиночный майнер смог самостоятельно расшифровать блок, что позволило ему получить несколько Биткоинов не делясь ни с кем добычей. Эксперты уверяют, что шанс крайне низкий, а значит перед нами редчайший случай, поэтому идти по пути соломайнинга всё же не стоит.

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Как стало известно, 17 января неизвестный майнер умудрился получить сразу несколько блоков Эфира, включающих немалые 170.65 монет. По курсу на 17 января награда оценивается в 540 000 долларов или 41 миллион рублей. Эксперты отмечают, что обычно блок включает всего 2 монеты, но в данном случае перед нами уникальный случай, когда звёзды, что называется – сошлись. Так, майнер не только получил сразу несколько блоков, но и в результате крайне высокой платы за газ ухватил удачу за хвост. Имя неизвестного героя не известно, а сам он не выходит на связь с прессой, а вот узнать немного об оборудовании счастливчика можно.

В личном кабинете майнера можно узнать, что ему принадлежат 6 полноценных систем для добычи Эфира с общей мощностью в 2.1 GH/s. Если исходить из того, что майнеры предпочитают собирать фермы на базе идентичных видеокарт, то можно сделать вывод о том, на каких графических чипах получен такой большой профит. Как нам это выяснить? Общий хешрейт 2.1 GH/s делим на 6 ригов. Получаем 350 MG/s. Обычно каждый риг включает 6-8 видеокарт. В первом случае у нас GeForce RTX 3060 Ti или её аналог. Если же видеокарт в одном риге всё же 8, то внутри находятся GeForce RTX 2060 Super или аналогичные по хешрейту модели.

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Если судить по информации из аккаунта счастливчика, то это его первая выплата в соломайнинге. Неясно, сколько времени он копал Эфир до этого, но полученные монеты он тут же вывел. Неясно, положил ли майнер их на холодный кошелёк или продал, но останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Неужели он считает, что удача снова ему улыбнётся?