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В 2022 году Intel начнёт производить ASIC-майнеры для добычи Биткоинов
Соглашение на поставку 25% всех производимых устройств подписано с компанией GRIID
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В последнее время тема прихода криптозимы стала крайне популярна. Многие эксперты говорят о ней, как о неизбежности, с которой нужно считаться. Якобы, она или уже медленно наступает, или грянет немного позднее, разразившись в ответ на очередной выпад финансовых регуляторов в адрес Биткоина. Последствия криптозимы предугадать несложно, ведь нечто подобное мы уже видели в 2018 году, когда все криптовалюты рухнули, находясь в таком положение несколько лет. Неясно, состоится ли нечто подобное в 2022 году или нет, но у гигантов полупроводниковой индустрии свои планы. 

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Не так давно стало известно о планах Intel начать производство новых ASIC-майнеров Bonanza Mine, предназначенных для добычи Биткоинов. Сообщалось, сто они получат крайне высокую эффективность, граничащую с низким энергопотреблением. Предполагалось, что анонс состоится на конференции ISSCC, но пока эксперты только начали размышлять о роли Intel в криптовалютном бизнесе, появились данные о первом клиенте, планирующем отхватить огромный кусок пирога. Как оказалось, ещё 8 сентября компания-единорог GRIID подписала с Intel соглашение, предполагающее долговременные поставки майнеров. Контракт действует 4 года и начал действовать с момента заверения обеими сторонами. Судя по всему, поставки оборудования в 2022 году будут небольшими, а вот общее количество доступных для GRIID устройств поражает воображение. Так, не менее 25% всех выпущенных на мощностях Intel майнеров должны попасть в руки GRIID, но это только минимальный порог, поскольку никто не говорит о максимальных значениях. 

Эксперты отмечают, что у Intel есть все шансы стать одним из крупнейших производителей устройств для майнинга Биткоинов в кратчайшие сроки. Главное преимущество – это наличие огромных производственных мощностей. Это значит, что в отличие от Bitmain и MicroBT, которые полагаются на TSMC, Intel может не только задавить конкурентов количеством, но и ценой, ведь синим не нужно платить TSMC. Есть мнение, что Intel может воспользоваться огромным количеством 14-нм мощностей при производстве ASIC-майнеров. Дело в том, что в 2022 году они перестали быть в полной мере востребованы, а выпуск на них дорогостоящих чипов для майнинга не только не позволит им простаивать без дела, но и принесёт немалую прибыль. 

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Больше подробностей на этот счёт мы узнаем 23 февраля, когда и состоится конференция ISSCC. Ожидаются не только сухие цифры, но и демонстрация готового чипа для Bonanza Mine. Также могут быть обнародованы цены, хотя последний пункт всё же вызывает сомнения в условиях полупроводникового кризиса. А вообще, если уж Intel способна выделить дополнительные мощности для производства устройств для майнинга, то с доступом к полупроводникам у ребят всё довольно неплохо. Кстати, вы ведь в курсе, как переводится слово «Bonanza»? 

#intel #биткоин #asic-майнеры
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