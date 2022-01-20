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Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
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19 января должна была поступить в продажу новая видеокарта Radeon RX 6500 ХТ. Это представительница бюджетного класса, которая внезапно получила огромную рекомендованную цену в 199 долларов,  предлагая всего 4 Гб на 64-битной шине. Ещё до релиза эксперты отнеслись к новинке с сомнением, а после появления первых тестов стало ясно, что инженеры AMD явно перестарались, ведь Radeon RX 6500 ХТ настолько плоха, что уступает GeForce GTX 1650 Super во многих реальных играх. На фоне крайне высоких цен на подходящие для майнинга видеокарты казалось, что мы увидим новинку по привлекательной цене, вот только приходится констатировать, что видеокарт нет даже в Европе, а релиз с треском провалился. Впрочем, никто и не удивился, ведь AMD в очередной раз подтвердила полное бессилие и неспособность справиться с самыми простыми задачами. 

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Даже если вы ждали Radeon RX 6500 ХТ, то лучше забыть о своих планах, ведь кое-где видеокарта всё же засветилась, вот только цены не радуют. Именно поэтому мы изучим, чем вообще можно заменить неудачный графический чип прямо сейчас. Начнём с GeForce GTX 1050 Ti. Radeon RX 6500 ХТ будет немного быстрее, но его нет в наличии, поэтому куда проще взять старую бюджетную GeForce GTX 1050 Ti и позабыть о проблемах с запуском игр на год. Возможно, к концу 2022 году всё же удастся решить проблему полупроводникового кризиса. 

GeForce GTX 1650 стоит 31 тысячу рублей. Если судить по европейским ценам, то Radeon RX 6500 ХТ не может быть дешевле 33 000, но это только теория. Скорее всего она будет дороже, поэтому проще взять GeForce GTX 1650 и вообще не думать о неудачах Лизы Су. В конце концов зачем нам с вами чужие проблемы? Мы предполагаем, что GeForce GTX 1660 всё же дороже новинки, вот только она и быстрее. Здесь 192-битная шина, 6 Гб видеопамяти и никаких детских болезней, которыми часто грешит продукция AMD. 48 000 рублей, и вы забудете о Radeon RX 6500 ХТ, как о страшном сне. Недавно GeForce GTX 1660 ощутимо подешевела и сегодня предлагается со скидкой 21%. 

Решили основательно потратиться на развлечения? Берём GeForce GTX 1660 Ti. Сравнивать этого игрового монстра с Radeon RX 6500 ХТ нет никакого смысла, правда и цена видеокарты производства NVIDIA куда выше. Вот только здесь каждый рубль может себя оправдать в реальных виртуальных баталиях, а из-за узкой шины новинка будет вас печалить просадками и подвисаниями в сложных сценах с большим количеством объектов. 

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27 геймеров полагают, что лучшим выбором 20 января 2022 года будет GeForce RTX 3060. Это одна из лучших видеокарт на рынке, которая отлично справляется с любыми играми даже в разрешении 2К. В последнее время GeForce RTX 3060 подешевела, хотя были времена, когда она лежала в магазине за 60 тысяч рублей. Когда цены придут в норму, нам неизвестно, но многие геймеры полагают, что ждать бесполезно. Вполне возможно, что это самая здравая мысль, которая только может прийти в голову. 

#видеокарты #geforce rtx 3060
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