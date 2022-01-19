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Гостья из 2009 – на что способна старая бюджетная видеокарта GeForce GT 130 в 2022 году в тестах WG
Можно ли вообще на GeForce GT 130 запускать игры в 2022 году? Давайте разбираться
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В числе самых популярных видеокарт 2021 года среди российских геймеров абсолютно неожиданно оказались ультрабюджетные GeForce GT 1030 и GeForce GT 730. Обе обладают весьма скромными характеристиками, поэтому плохо подходят для использования в игровых компьютерах. Похоже, это не сильно волнует NVIDIA, которая решила выпустить новую GeForce GT 1010. Много говорить мы о ней не будем, уточнив, что она оказалась медленнее интегрированного графического чипа на процессорах Intel 12-го поколения. И вот здесь и возникает главный вопрос: можно ли вообще играть на столь медленных видеокартах?

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Несколько дней назад на странный эксперимент решился блогер zWORMz Gaming. Он воспользовался старушкой GeForce GT 130, которая была выпущена в далёком 2009 году и уже тогда считалась очень слабой и плохо подходила для игр. Мало ли, вдруг за годы, проведённые на полке, она как хорошее вино накопила мощи? Давайте посмотрим, на что оказалась способна GeForce GT 130 в январе 2022 года. Отметим, что автор ролика абсолютно везде использовал ручные настройки графики. Он сильно снижал качество текстур и разрешение дисплея. В большинстве игр использовалась разрешение 800х600р, но далеко не везде эксперимент завершился удачно. 

Лучше всего пошли Minecraft и Team Fortress 2. В первом случае удалось получить 120 кадров в секунду в 1080р, а во втором – 78 fps в аналогичном разрешении. Более-менее играбельна Counter-Strike: GO, которая в 600р набрала стабильные 65 fps. Из Battlefield 3 удалось выжать 50 кадров в секунду, а несколько популярных игр смогли продемонстрировать сносную картинку, обеспечив приемлемые 40-45 fps. Это и Tomb Raider 2013, и Far Cry 3, и Left 4 Dead 2. В итоге GeForce GT 130 смогла разогнать популярную War Thunder до 40 кадров в секунду в разрешении 1024х768р. Хитовая Dota 2 разогналась до 50 fps, а вот Grand Theft Auto V с большим трудом пошла на 30 кадрах в секунду. 

Часть игр вообще не запустилась. Например, PUBG, Fortnite и многие другие. Стоит признать, что картинка во всех играх выглядит печально. Даже если речь идёт о стабильном количестве кадров, смотреть на графику без слёз просто невозможно. Как показал эксперимент, старая бюджетная видеокарта всё же способна запускать популярные в 2022 году игры, вот только удовольствия от этого испытать не получится. Это даже не компромисс, а какое-то испытание на прочность, ведь все проекты выглядят как гости и далёких 2000-х годов. А вообще очень многое зависит от ваших предпочтений, ведь старые игры GeForce GT 130 всё же способна запускать с нормальным качеством графики.

P.S. Стоит понимать, что сегодня даже интегрированная графика Intel Iris Xe окажется быстрее видеокарты GeForce GT 130. Лучше переплатить 20 долларов за процессор со встроенным iGPU, чем страдать на бюджетной старушке 2009 года. 

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#видеокарта #тесты #geforce gt 130
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