На первом месте новая серия видеокарт Radeon RX 7000-й серии

2022 год не принёс сколько-нибудь заметного улучшения на рынке полупроводниковой продукции. Видеокарты всё ещё дорогие, майнеры также копают криптовалюты, а тотальный дефицит ставит палки в колёса производителям автомобилей по всему миру. И в этот момент остаётся только мечтать об улучшении положения, ведь впереди несколько ключевых релизов, каждый из которых способен стать знаковым и принести значительное увеличение производительности по сравнению с текущим поколением.

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Вчера на сайте 3DCenter были опубликованы результаты опроса, в рамках которого стало ясно, что вообще ждут геймеры и обычные пользователи в 2022 году. 23.3% всех читателей сайта стоят планы на покупку новой серии видеокарт Radeon RX серии 7000. Ранее ходили слухи, что они будут построены на базе 5-нм технологического процесса и окажутся построены на архитектуре RDNA3. Инсайдеры писали, что новая серия видеокарт предложит удвоение производительности по сравнению с графическими чипами текущего поколения.

На втором месте с показателем 22.7% разместилось новое поколение процессоров Ryzen 7000-й серии (Zen 4). Здесь вам и 5-нм техпроцесс, и поддержка DDR5, и рост IPC, а также многое другое. Процессоры поступят в продажу к концу 2022 года и будут конкурировать не с текущим поколением Alder Lake, а с более продвинутым – Raptor Lake. Неясно, готова ли AMD к подобным свершениям, и потянут ли процессоры такой высокий уровень, но выбора у красных просто нет.

На третьем месте с рейтингом ожидания 16.4% расположилась новая серия видеокарт NVIDIA Lovelace. Инсайдеры и здесь ожидают двукратного роста производительности, но предсказать реальную мощь GeForce RTX 4090 пока сложно. Как и в случае AMD, здесь используется 5-нм техпроцесс, а сама NVIDIA уже выплатила TSMC первый транш в размере 1.5 миллиарда долларов.

14.1% пользователей ждут появления третьего игрока на рынке видеокарт. Пока неясно, сможет ли Intel улучшить положение геймеров, или большая часть графических чипов уйдёт напрямую майнерам. Выход запланирован на лето 2022 года, хотя ещё недавно ожидалось, что это случится гораздо раньше.

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9% всех читателей ресурса 3DCenter хотели бы увидеть недавно анонсированный процессор Ryzen 7 5800X3D. Это первый камень, выполненный по технологии 3D V-Cache. Ожидается, что в будущем именно такая технология позволит AMD на равных конкурировать с Intel. 5.7% за гибридными процессорами Ryzen 6000 (Rembrandt), а остальные ответы касались одиночных продуктов всех трёх компаний и не набрали заметного количества голосов.