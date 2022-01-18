Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Самые ожидаемые процессоры и видеокарты AMD, NVIDIA и Intel 2022 года по мнению 3DCenter
На первом месте новая серия видеокарт Radeon RX 7000-й серии
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

2022 год не принёс сколько-нибудь заметного улучшения на рынке полупроводниковой продукции. Видеокарты всё ещё дорогие, майнеры также копают криптовалюты, а тотальный дефицит ставит палки в колёса производителям автомобилей по всему миру. И в этот момент остаётся только мечтать об улучшении положения, ведь впереди несколько ключевых релизов, каждый из которых способен стать знаковым и принести значительное увеличение производительности по сравнению с текущим поколением. 

реклама

Вчера на сайте 3DCenter были опубликованы результаты опроса, в рамках которого стало ясно, что вообще ждут геймеры и обычные пользователи в 2022 году. 23.3% всех читателей сайта стоят планы на покупку новой серии видеокарт Radeon RX серии 7000. Ранее ходили слухи, что они будут построены на базе 5-нм технологического процесса и окажутся построены на архитектуре RDNA3. Инсайдеры писали, что новая серия видеокарт предложит удвоение производительности по сравнению с графическими чипами текущего поколения. 

На втором месте с показателем 22.7% разместилось новое поколение процессоров Ryzen 7000-й серии (Zen 4). Здесь вам и 5-нм техпроцесс, и поддержка DDR5, и рост IPC, а также многое другое. Процессоры поступят в продажу к концу 2022 года и будут конкурировать не с текущим поколением Alder Lake, а с более продвинутым – Raptor Lake. Неясно, готова ли AMD к подобным свершениям, и потянут ли процессоры такой высокий уровень, но выбора у красных просто нет. 

На третьем месте с рейтингом ожидания 16.4% расположилась новая серия видеокарт NVIDIA Lovelace. Инсайдеры и здесь ожидают двукратного роста производительности, но предсказать реальную мощь GeForce RTX 4090 пока сложно. Как и в случае AMD, здесь используется 5-нм техпроцесс, а сама NVIDIA уже выплатила TSMC первый транш в размере 1.5 миллиарда долларов.

14.1% пользователей ждут появления третьего игрока на рынке видеокарт. Пока неясно, сможет ли Intel улучшить положение геймеров, или большая часть графических чипов уйдёт напрямую майнерам. Выход запланирован на лето 2022 года, хотя ещё недавно ожидалось, что это случится гораздо раньше.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

9% всех читателей ресурса 3DCenter хотели бы увидеть недавно анонсированный процессор Ryzen 7 5800X3D. Это первый камень, выполненный по технологии 3D V-Cache. Ожидается, что в будущем именно такая технология позволит AMD на равных конкурировать с Intel. 5.7% за гибридными процессорами Ryzen 6000 (Rembrandt), а остальные ответы касались одиночных продуктов всех трёх компаний и не набрали заметного количества голосов. 

#radeon rx 7000
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

AMD Next-Gen RDNA 3 и RDNA 4: повышение производительности более чем на 50% и повышение цен
AMD Ryzen 7000 и Radeon RX 7000 будут выпущены одновременно
AMD Radeon RX 7600, RX 7500 и RX 7400 получат 6-нм графические процессоры Navi 2X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
24
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
35
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
62
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
74
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
10
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
103
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
41
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
62
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
14
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
+
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
15
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
1
Авторы грядущей амбициозной стратегии Dune Spice Wars ответили на самые популярные вопросы об игре
4
Тайская компания HG Robotics представила Vetal - беспилотник вертикального взлета и посадки
1
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X предложит частоту 1900 МГц, но потребует блока питания мощностью 1000 Вт
19
Процессоры Intel Alder Lake-S non-K отлично разгоняются по шине, но нужна дорогая материнская плата
56

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
31
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
35
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
40
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
34
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
13
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
8
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Замена PMMA Fiber Optic Cable на ROG Strix GeForce® GTX
9

Сейчас обсуждают

None
13:08
Ты оказался ещё тупее чем я думал. Ещё и порвался. Не вижу смысла дальше комментировать
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
COVID-21
13:00
Ой, не ври уже!!! )) У нас память не как у вас, рыбок. Она у нас хорошая. Ютуб всё помнит, как до Крыма, до переворота скакали на Муйдане с такими лозунгами. Да и Склад Перемог тоже не просто так скла...
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
OsirisD2
12:59
Где показали? Я в Донбасе не был, и вообще я в России живу, в отличии от ваты, которая топит за режим путлера, но при этом свалила в Китай), вот она, лживая любовь к родине xD
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
fantazer
12:59
В принципе да 10 рублей превратилась в 200 бакинских, я даже полез курс проверять
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, однако, их моментально продали
Валерий Буняк
12:59
а там судя по всему и отбирать нечего. Потом поноет Григорович "художника любой может обидеть... меня не так поняли..." и уйдет в тень, тратить честно с.иженные деньги
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
Timur vtoroj
12:59
я тебе таких наклеек напечатаю телегу и ещё возок . а во вторых,трёхало вот твой коммент "Oleg Tolstych14 часов назад Я брал в Германии 3060ti летом по 525еу. Уже отбил пол карты за 3,5 месяца )))) т...
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
Иван Петров
12:58
Шишка-Оглы. А как ты думаешь эксперт по крипте Дед Хавпек с тобой согласится?
Когда Биткоин подорожает до $100 000 – эксперты РБК назвали главные условия для роста криптовалюты
redneck_prm
12:58
Маржа жэ. Эту хрень купят три с половиной мажора, и за их счет надо отбить r&d, маркетинг, логистику и прочие затраты. Хотя у меня большое подозрение, что подобные продукты скорее из рекламных целей...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
Jaster
12:58
Оверклокинг жив! точнее ожил! ))
Процессор Intel Celeron G6900 разогнан почти на 60%
Кушайте
12:57
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем