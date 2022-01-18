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Представлен самый мощный майнер для добычи Биткоинов с жидкостным охлаждением Antminer S19 Pro+ Hyd
Устройство способно предложить хешрейт на уровне 198 TH/s
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Если вы поставили небольшую ферму из нескольких видеокарт у себя на балконе, то вопрос доходности  будет связан со стоимостью криптовалюты и сложностью сети. Поскольку оба фактора сегодня находятся не в лучшем положении, то и добывать Эфир стало не так прибыльно, как летом или весной. А вот с Биткоином всё немного иначе. Сложность сети настолько высокая, что входить в бизнес нужно на мощном профессиональном оборудовании. Именно поэтому используются так называемые майнеры, одним из самых успешных производителей среди которых считается китайская компания Bitmain. Что любопытно, если на голову NVIDIA и AMD постоянно сыплются проклятья из-за попыток продать фермерам часть графических чипов, то в случае Bitmain всё спокойно и тихо. Китайцы значительно повысили отпускную цену на свои товары, а шахтёры продолжают их покупать, поскольку альтернативы просто нет, либо эта самая альтернатива стоит ещё дороже. 

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Одним из самых прибыльных майнеров на сегодня считается Antminer S19 Pro. Он обеспечивает хешрейт на уровне 110 TH/s при потреблении 3250 Вт. Устройство имеет коэффициент эффективности на уровне 29.5 J/TH, поэтому не может считаться идеальным. В ноябре состоялся анонс более мощного майнера Antminer S19XP. Сообщалось, что он построен на базе 5-нм полупроводникового техпроцесса и может предложить невероятные 140 TH/s потребляя при этом всего 3010 Вт. Таким образом коэффициент эффективности должен составить 12.5 J/TH, что делает майнер одним из самых энергоэффективных на рынке. 

Как стало известно, Bitmain не собирается останавливаться на достигнутом и готовит к выпуску ещё более прокачанное устройство. Речь о Antminer S19 Pro+ Hyd. Внутри находятся не только уже зарекомендовавшие себя чипы, но и жидкостное охлаждение профессионального уровня. Майнер способен генерировать невероятные 198 TH/s хешрейта, но и потребляет немалые 5445 Вт с коэффициентом эффективности 27.5 J/TH. Ясно, что в данном случае важна не энергоэффективность, а именно хешрейт, который позволит усилить ферму за счёт более мощного оборудования. Такой подход весьма актуален, поскольку из-за высокой сложности крупные шахтёры постоянно докупают новое железо. 

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А вообще даже сложно представить, сколько будет стоить Antminer S19 Pro+ Hyd. Если сегодня заглянуть в российские магазины, то S19 Pro можно встретить от одного миллиона рублей. На Авито бывшие в употреблении майнеры немного дешевле, а в магазинах, где они лежат на полках здесь и сейчас, стоимость превышает 1.2 миллиона. Уже сегодня Bitmain предлагает сделать предзаказ на новинку, а вот отгрузка стартует не раньше мая 2022 года, хотя более реалистичным кажется лето-осень текущего года. 

#майнинг #биткоин #хешрейт #antminer s19 pro+ hyd
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