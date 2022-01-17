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Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
Собираем криптовалютный портфель с помощью CryptoLeo
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Многие держатели криптовалют уверены, что никакие инициативы законодателей не способны убить Биткоин. По их мнению, даже если криптозима и наступит, то это будет какой-то определённый срок, после чего цифровое золото снова начнёт дорожать, а вслед за ним потянутся и остальные альткионы. Сегодня мы не будем доказывать обратное или приводить аргументы в подтверждение данной позиции. Остановимся на том, что, в связи с этим, многие люди планируют собрать так называемый криптопортфель. Это значит, что требуется купить какое-то количество различных монет, а после удерживать их до лучших времён. 

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Именно этим и занялся блогер и по совместительству майнер CryptoLeo. По его словам, портфель собирается не на один год и предполагает долгосрочное вложение. Он планирует инвестировать туда небольшие суммы, а после уже делать выводы о целесообразности покупки тех или иных криптовалют. В подтверждение правильности своих действий блогер рассказал, что в 2019 году собирал аналогичный портфель, вкладывая туда по 10 долларов в неделю. Тогда всё это высмеивалось многими читателями, а в итоге в 2021 году удалось увеличить инвестиции в 10 раз (если вложения достигали 500 долларов, то профит составил 5000 долларов). 

  • Solana. Первичное вложение в размере 50 долларов. Майнер не уверен, что это хорошая идея, но решение принято, а значит нужно брать. 
  • 1INCH. Автор ролика рассказал о проделанной создателями криптовалюты работе за год. Он полагает, что токен будет развиваться, а значит привлечёт внимание сообщества. CryptoLeo инвестировал в 1INCH 50 долларов. А вам слабо?
  • Decentraland. Это токен популярной игры, которая переживает бурное развитие. Неясно, почему нужно брать именно эту криптовалюту, ведь есть и более мощные токены игр. Автор ролика на этот вопрос не ответил. Может быть, ему просто нравится Decentraland? В любом случае берём монет на 50 долларов. 
  • The Sandbox. Ещё один непонятный игровой токен, который пусть и набирает популярность, но не является топовым. Почему именно его, мы не узнаем. Вполне возможно, это майнерская чуйка, которая позволит CryptoLeo в будущем стать миллионером. 50 долларов и ни центом больше. 

Как видите, портфель у блогера весьма скромный. В нём нет разрекламированных монет, поэтому многим он покажется странным. И всё же, если вы никогда не получили десятикратную прибыль с вложений, то и критика ваша в сторону CryptoLeo звучит странно. Если знаете альтернативные криптовалюты, которые лучше подойдут для подбора криптопортфеля на время криптозимы, пишите их в комментариях. Может быть, CryptoLeo осознает свои ошибки и прислушается к вашим выводам. При условии, кончено, что он зайдёт в наш материал, чего мы обещать не можем. 

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#криптовалюты
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